Γιαννούλης στον Realfm 97,8: Η δυσανεξία της ΕΛΑΣ για συνεργασίες δεν βοηθά στην προοπτική πολιτικής αλλαγής

Για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Χρήστος Γιαννούλης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονηριές, να λέω αυτό που πιστεύω.

Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 2027, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρείας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή» τόνισε ο κ. Γιαννούλης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΘ»

Ο κ. Γιαννούλης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΘ, «όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς και θα κάνει επαφές με ανθρώπους με βάση το πρόγραμμα».

«Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα» απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν θα δώσει συνέντευξη Τύπου ο Σωκράτης Φάμελλος. «Τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων» υπογράμμισε, ερωτηθείς εάν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «δυσανεξία» του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, και τόνισε: «Είναι λίγο υπερβολική η άρνηση διότι αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια, με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογική και τις συνεργασίες».

«Εάν θα υπήρχε μία ουσιαστική συμπαράταξη πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατεβούμε ή όχι στις εκλογές, είναι μία απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση «εκ των ων ουκ άνευ». Προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος» πρόσθεσε.

Τι είπε για τον Σωκράτη Φάμελλο

Ερωτηθείς εάν αυτό θα μπορούσε να γίνει με τον αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο, επισήμανε: «Είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται. Δεν είμαι αιθεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και προσπαθώ να τα αναλύσω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελλου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης του 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του».

Ο κ. Γιαννούλης παραδέχθηκε πως τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα από τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που είτε ανεξαρτητοποιηθούν κάποιοι βουλευτές, είτε παραιτηθούν, υπογραμμίζοντας: «Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη; Αξίζει, Πρέπει να δώσουμε τη μάχη; Ναι. Γιατί, για τις καρέκλες μας; Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 2027 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη».

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς

Ερωτηθείς εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συζητήσει με άλλες δυνάμεις από τον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως το ΜέΡΑ25, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η απόφαση της ΚΕ για συνεργασία με την ΕΛΑΣ, απάντησε: «Θα πήγαινα ένα βήμα παραπάνω και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το επιδιώξουμε, απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου. Για παράδειγμα ο κ. Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότες της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της Αριστεράς και της Οικολογίας, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός -ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά- διαλόγου, που πρέπει να γίνει στην προοπτική να υπάρξει εναλλακτική δίοδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή».

Σχετικά με την ακρίβεια, είπε: «Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες και εμείς και άλλα κόμματα, όπως καταθέτουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση, εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Αριστεράς στην τρέχουσα, Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπλεγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά, περνάει στις τιμές, ενώ ο ΦΠΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυκτός. Δεν ακούνε γιατί δεν θέλουν, διότι η αισχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών».