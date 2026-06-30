Σταματίνα Τσιμτσιλή για την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: «Οι πραγματικά επιτυχημένοι και πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δεν χρειάζεται να το φωνάζουν»

Μία ανάρτηση που έκανε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη, προκειμένου να απαντήσει σε ένα αρνητικό μήνυμα που δέχτηκε, προκάλεσε αίσθηση, καθώς αναφέρθηκε στον τραπεζικό της λογαριασμό. Για τη δημοσίευσή της μίλησαν το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου στο «Happy Day», με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να κάνει το δικό της σχόλιο.

Αρχικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε πως: «Αυτό το bank account πρέπει να έχει πολλά μηδενικά, γιατί το ακούμε και το φανταζόμαστε πολύ δυνατό»

«Το ότι έχει το παιδάκι της, το ότι έχει έναν σύντροφο και είναι καλά, είναι σε ένα μαγευτικό προορισμό στο Μπαλί, αυτοί ναι, είναι λόγοι για να είναι χαρούμενη, και να είναι ευγνώμων, και να σκέφτεται ότι πραγματικά έχει πετύχει.

Τα χρήματα σου δίνουν μία ευχέρεια να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Απλά εγώ θα πω κάτι που έχω μάθει στη ζωή μου. Οι πραγματικά επιτυχημένοι και οι πραγματικά πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δεν χρειάζεται να το φωνάζουν. Φαίνεται!», εξήγησε αμέσως μετά η παρουσιάστρια.