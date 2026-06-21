Ιωάννα Τούνη: Στη Χαλκιδική με τον γιο της, Πάρη – Η τρυφερή ανάρτηση από την παραλία

Στη Χαλκιδική βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον γιο της, Πάρη, και αγαπημένα της πρόσωπα. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από την παραλία.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση, με τον μικρό Πάρη να βρίσκεται στο επίκεντρο των αναρτήσεών της. Μητέρα και γιος πέρασαν χρόνο στη θάλασσα, ενώ τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media έδειξαν στιγμές από το παιχνίδι στην άμμο και τη χαλάρωση κάτω από τον ήλιο.

Η τρυφερή ανάρτηση με τον Πάρη

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, ο μικρός Πάρης φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί πάνω στη μητέρα του. Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Κάποιος χουζουρεύει πάνω στη μανούλα του».