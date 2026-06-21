Ιωάννα Τούνη: Στη Χαλκιδική με τον γιο της, Πάρη – Η τρυφερή ανάρτηση από την παραλία

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Χαλκιδική, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης με τον γιο της, Πάρη, και αγαπημένα της πρόσωπα. Η influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από την παραλία, με τον μικρό Πάρη στο επίκεντρο των αναρτήσεών της, συμπεριλαμβανομένης μιας τρυφερής στιγμής που αποκοιμήθηκε πάνω στη μητέρα του.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ιωάννα Τούνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Χαλκιδική βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον γιο της, Πάρη, και αγαπημένα της πρόσωπα.
  • Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από την παραλία, με τον μικρό Πάρη να βρίσκεται στο επίκεντρο των αναρτήσεών της.
  • Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, ο μικρός Πάρης φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί πάνω στη μητέρα του, με την Ιωάννα Τούνη να σημειώνει: «Κάποιος χουζουρεύει πάνω στη μανούλα του».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη Χαλκιδική βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον γιο της, Πάρη, και αγαπημένα της πρόσωπα. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από την παραλία.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση, με τον μικρό Πάρη να βρίσκεται στο επίκεντρο των αναρτήσεών της. Μητέρα και γιος πέρασαν χρόνο στη θάλασσα, ενώ τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media έδειξαν στιγμές από το παιχνίδι στην άμμο και τη χαλάρωση κάτω από τον ήλιο.

Η τρυφερή ανάρτηση με τον Πάρη

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, ο μικρός Πάρης φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί πάνω στη μητέρα του. Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Κάποιος χουζουρεύει πάνω στη μανούλα του».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ