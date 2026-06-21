Γκαλιμπάφ από την Ελβετία: Ανάρτηση στη μνήμη των παιδιών του σχολείου της Μινάμπ

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, έκανε ανάρτηση από την Ελβετία, λίγο μετά την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας στο ελβετικό έδαφος, στη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στο σχολείο της Μινάμπ.

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας, ανήρτησε φωτογραφία του αεροπλάνου με το οποίο ταξίδεψε η αποστολή και προχώρησε στον πρώτο σχολιασμό μετά την άφιξή της.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στους νεκρούς του πολέμου και κυρίως στα 168 παιδιά που, σύμφωνα με τις αναφορές που μεταδίδονται από ιρανικές πηγές, σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στην πόλη Μινάμπ, στην περιφέρεια του Ορμουζγκάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση έγινε με έναν ή δύο πυραύλους Tomahawk, που εκτοξεύθηκαν από πλοίο και έπληξαν το σχολείο. Το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε η ιρανική αντιπροσωπεία έφερε την ονομασία «Μινάμπ 168», στη μνήμη των θυμάτων.

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις αναφορές, χτυπήθηκε και γήπεδο βόλεϊ, όπου προπονούνταν παιδικές και εφηβικές ομάδες κοριτσιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη 18 άνθρωποι, κυρίως κορίτσια.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλούνται οι ίδιες αναφορές, το πλήγμα στο σχολείο οφειλόταν σε παρωχημένες πληροφορίες των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών, καθώς χρησιμοποιήθηκαν παλιές δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες εμφάνιζαν το σημείο ως στρατιωτικό χώρο.

Η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε, σύμφωνα με πηγές του Λιβάνου που μετέφρασαν την ανάρτησή του, πως θεωρεί «ότι τα καταπιεσμένα παιδιά της Μινάμπ και όλοι οι αγαπητοί μάρτυρες του Ιράν παρακολουθούν κάθε μου πράξη και συμπεριφορά κάθε στιγμή. Μας βλέπουν και έχουν προσδοκίες από εμάς. Θεού θέλοντος, δεν θα ντραπώ μπροστά στους καταπιεσμένους μάρτυρες και τον ιρανικό λαό, και θα επιστρέψω με το κεφάλι ψηλά στους συντρόφους μου, για τους οποίους μετράω τις στιγμές μέχρι να τους ξαναδώ. Στη μνήμη των παιδιών του σχολείου της Μινάμπ».