Γκαλιμπάφ από την Ελβετία: Ανάρτηση στη μνήμη των παιδιών του σχολείου της Μινάμπ

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, έκανε ανάρτηση από την Ελβετία, τιμώντας τη μνήμη των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στο σχολείο της Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η επίθεση, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, οφειλόταν σε παρωχημένες πληροφορίες των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών που έδειχναν την περιοχή ως στρατιωτικό χώρο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
(Hassan Ibrahim/Lebanese Parliament/dpa)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, έκανε ανάρτηση από την Ελβετία, λίγο μετά την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας, στη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στο σχολείο της Μινάμπ.
  • Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, 168 παιδιά σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στην πόλη Μινάμπ, ενώ χτυπήθηκε και γήπεδο βόλεϊ με 18 νεκρούς.
  • Το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε η ιρανική αντιπροσωπεία έφερε την ονομασία «Μινάμπ 168» στη μνήμη των θυμάτων, με τον Γκαλιμπάφ να δηλώνει πως «δεν θα ντραπώ μπροστά στους καταπιεσμένους μάρτυρες και τον ιρανικό λαό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, έκανε ανάρτηση από την Ελβετία, λίγο μετά την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας στο ελβετικό έδαφος, στη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στο σχολείο της Μινάμπ.

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας, ανήρτησε φωτογραφία του αεροπλάνου με το οποίο ταξίδεψε η αποστολή και προχώρησε στον πρώτο σχολιασμό μετά την άφιξή της.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στους νεκρούς του πολέμου και κυρίως στα 168 παιδιά που, σύμφωνα με τις αναφορές που μεταδίδονται από ιρανικές πηγές, σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στην πόλη Μινάμπ, στην περιφέρεια του Ορμουζγκάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση έγινε με έναν ή δύο πυραύλους Tomahawk, που εκτοξεύθηκαν από πλοίο και έπληξαν το σχολείο. Το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε η ιρανική αντιπροσωπεία έφερε την ονομασία «Μινάμπ 168», στη μνήμη των θυμάτων.

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις αναφορές, χτυπήθηκε και γήπεδο βόλεϊ, όπου προπονούνταν παιδικές και εφηβικές ομάδες κοριτσιών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη 18 άνθρωποι, κυρίως κορίτσια.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλούνται οι ίδιες αναφορές, το πλήγμα στο σχολείο οφειλόταν σε παρωχημένες πληροφορίες των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών, καθώς χρησιμοποιήθηκαν παλιές δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες εμφάνιζαν το σημείο ως στρατιωτικό χώρο.

Η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε, σύμφωνα με πηγές του Λιβάνου που μετέφρασαν την ανάρτησή του, πως θεωρεί «ότι τα καταπιεσμένα παιδιά της Μινάμπ και όλοι οι αγαπητοί μάρτυρες του Ιράν παρακολουθούν κάθε μου πράξη και συμπεριφορά κάθε στιγμή. Μας βλέπουν και έχουν προσδοκίες από εμάς. Θεού θέλοντος, δεν θα ντραπώ μπροστά στους καταπιεσμένους μάρτυρες και τον ιρανικό λαό, και θα επιστρέψω με το κεφάλι ψηλά στους συντρόφους μου, για τους οποίους μετράω τις στιγμές μέχρι να τους ξαναδώ. Στη μνήμη των παιδιών του σχολείου της Μινάμπ».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ