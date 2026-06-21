«Μας έβαζε να φιλιόμαστε στο στόμα με τις φίλες μας»: Μαρτυρίες σοκ κοριτσιών για πρώην αρχιμανδρίτη

Επί οκτώ συναπτά έτη τέσσερα νεαρά κορίτσια βίωσαν μία επί της γης κόλαση στα χέρια ενός ανθρώπου του Θεού, ενός ιερέα, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε τόσο τη θέση του όσο και την πίστη του ποίμνιού του και προχώρησε σε πλύση εγκεφάλου, ασέλγεια και βιασμούς.

Οι μαρτυρίες είναι σοκαριστικές.

Όπως γίνεται γνωστό, οι οικογένειες των τεσσάρων κοριτσιών πίστεψαν την αγαθοσύνη και το υποτίθεται ιερό έργο του πνευματικού.

«Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι μας λέγανε ότι θα πρέπει να κάνουμε υπακοή γιατί η υπακοή σώζει, ότι ο πνευματικός είναι στη θέση του Θεού. Οι οικογένειες δεν ήτανε ιδιαίτερα δεμένες μεταξύ τους, γιατί υπήρχανε πάντα πάρα, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Η πρώτη εντύπωση που σου δίνουνε εκεί όταν πρωτομπαίνεις, είναι ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, υπάρχει απόλυτη ενότητα, όλοι οι άνθρωποι στηρίζουνε ο ένας τον άλλον».

Ο ιερέας ήταν αυτός που καθόριζε τα πάντα. Από τα οικονομικά ως τους γάμους. Η ενορία ήταν δική του, η υπακοή ήταν δεύτερη φύση όλων, και αυτός ο απόλυτος κυρίαρχος. Αγόρια χωρισμένα από τα κορίτσια.

«Υπήρχε μία ομάδα την οποία είχε ορίσει ο υπεύθυνος ιερέας, η οποία κανόνιζε έπειτα από την ευχή του βέβαια, αφού παίρνανε την ευχή του, το ποιο αγόρι θα παντρευτεί ποια κοπέλα, από εκείνο τον χώρο. Και έτσι παντρεύτηκε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, κάνανε εμάς, και μπήκανε στον πιο στενό κύκλο της ενορίας. Υπήρχε και ένα συγκεκριμένο ποσό που πλήρωνε κάθε μήνα η κάθε οικογένεια, και αυτό εξαρτιότανε από τους μισθούς των γονέων. Ξέρω ότι η δική μου οικογένεια πλήρωνε μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα».

Αυστηρά ντυσίματα για όλους

Σκληροί κανόνες, αυστηρά ντυσίματα ακόμη και για μικρά παιδιά. Διαπαιδαγώγηση που δεν γινόταν από τον στενό πυρήνα της οικογένειας αλλά από τις κατηχήτριες και τις ομαδάρχισσες, αποκαλύπτει το Mega.

«Ακόμα και στα θέματα της διαπαιδαγώγησης είχε τον πρώτο λόγο εκείνος, ο ιερομόναχος, οι ομαδάρχες, οι κατηχητές, και μετά εμείς. Έπρεπε οι φούστες να είναι σίγουρα κάτω από το γόνατο, ούτε καν πάνω στο γόνατο. Από πολύ μικρά παιδάκια, από το δημοτικό κιόλας έπρεπε να φοράμε, έτσι μακριά ρούχα. Δηλαδή ένα παιδάκι να φορέσει κολάν δεν θεωρούνταν φυσιολογικό, ένα παιδάκι να φορέσει αμάνικο δεν ήταν φυσιολογικό. Μας προέτρεπαν να μην μιλάμε στους γονείς μας για ό,τι συμβαίνει στον ναό, γιατί τους επηρεάζουμε αρνητικά, τους διώχνουμε από τον Θεό, από τον δρόμο του Θεού, γιατί τους σκανδαλίζουμε».

«Ήθελε να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά σας, να αφήνετε τους άλλους να έχουνε πρώτο λόγο στα παιδιά σας. Και κυρίως, εκείνοι… εκείνος. Και μάλιστα έλεγε ”ό,τι συμβαίνει να μου το λέτε εμένα. Να μη μιλάτε μεταξύ σας, αλλά ό,τι συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια, σε μένα να τα λέτε”».

Δεν επέτρεπαν στα παιδιά να έχουν φίλους από το σχολείο παρά μόνο από την ενορία. Τους ήθελε, όπως καταγγέλλουν, υπάκουα πιόνια.

«Θα έπρεπε οι φίλες μας να είναι αυτές εκεί, απ’ τον ναό. Αλλιώς, ερχόσουνα σε επαφή με τον κόσμο, οπότε ήσουνα ήταν επίφοβο να κατρακυλήσεις, γιατί το κακό είναι πιο δυνατό από το καλό, σε τραβάει πιο πολύ, είναι πιο ωραίο λέγανε. Οπότε έπρεπε να κόψουμε επαφή, να μιλάμε μόνο με τις κυρίες εκεί, μόνο με τις φίλες μας εκεί, και με κανένα αγόρι, ακόμα κι αν ήταν από αυτόν τον χώρο. Υπήρχε ένα κλίμα πολύ φόβου και εξουσίας. Δε μας άφηνε ούτε να βγαίνουμε, ούτε να έχουμε φίλους από το σχολείο. Όταν μαθαίναν ας πούμε ότι έχουμε φίλους απ’ το σχολείο, μας φωνάζανε, γιατί λέει, ”οι φίλοι σας είναι εδώ που είναι και ο Θεός, οι φίλοι σας απ’ το σχολείο δεν πιστεύουν στον Θεό, οπότε δεν κάνουν να τους κάνετε παρέα”».

Μετά την πλύση εγκεφάλου οι βιασμοί

«Σίγουρα είχαμε υποστεί πλύση εγκεφάλου, αλλά τότε δεν το βλέπαμε. Τα βλέπαμε αυτά όλα φυσιολογικά. Υπήρχε τυφλή εμπιστοσύνη. Τόσα χρόνια μας μαθαίνανε, τα παιδιά μας να μην τα στηρίζουμε. Αυτό μας μάθαιναν.

Αυτοί που πιστεύω ότι το ξέρανε ήταν οι άνθρωποι που μένανε στο ίδιο σπίτι μαζί του. Και πρώτον, γιατί μόλις τους το είπαμε, ούτε καν εξεπλάγησαν, ούτε μας στήριξε κανένας. Μερικοί απ’ αυτούς έχουνε πάει και μένουν μαζί του τώρα. Και, επίσης, ήτανε στο σπίτι, την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά, σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνο και μας λέγανε να πάμε, κανονίζανε, ποια κοπέλα θα πάει, να του τρίψει τα πόδια».

Σήμερα «σπάνε» τη σιωπή τους και ζητούν να μην ξανά περάσει κανένα παιδί το ίδιο, αλλά και να δώσουν μέσα από τις φωνές των κοριτσιών τους μηνύματα θάρρους και ελπίδας.

Και οι τέσσερις προχώρησαν σε επίσημη μήνυση κατά του πρώην αρχιμανδρίτη στην Εισαγγελία Αθηνών.

«Μας έβαζε να φιλιόμαστε στο στόμα με τις φίλες μας»

Η 22χρονη σήμερα κοπέλα περιγράφει στις «Εξελίξεις Τώρα» τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του ιερομόναχου της ενορίας αλλά και εξομολογητή τους.

Σεξουαλική κακοποίηση, φιλιά στο στόμα, χάδια στην ευαίσθητη περιοχή και αυτά ήταν μόνο η αρχή. Η κοπέλα δεν είχε καν κλείσει τα 14 έτη.

«Ξεκίνησε να με φιλάει ξεκάθαρα στο στόμα. Έβαζε τα χέρια του μέσα από την μπλούζα μου, μου ζήταγε να βγάζω το σουτιέν μου, χάιδευε ανάμεσα στα πόδια μου, πάνω από τη φούστα, κάτω από τη φούστα. Αυτά γινόντουσαν στο δωμάτιό του, είτε μέσα σε ένα δωμάτιο σαν γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως εξομολογητήριο και είχε την πολυθρόνα του δίπλα σε ένα εικονοστάσι με την εικόνα της Παναγίας επάνω. Πίεζε και μένα με τον τρόπο του να τον χαϊδεύω και εγώ, αλλά εγώ αηδίαζα».

Ο ίδιος είχε πείσει τα κορίτσια πως δεν νιώθει καμία σεξουαλική ευχαρίστηση, ενώ τις έβαζε να φιλιούνται και μεταξύ τους.

«Με την αφορμή της προστατεκτομής που είχε κάνει, μας έλεγε, ήδη από όταν ήμουνα δεκατεσσάρων, σεξ μετά το γάμο και έπρεπε να κάνουμε υπακοή με όποιον μας δώσει ο Θεός. Όταν ήμουνα δεκαπέντε χρονών είχα πάει μαζί με μια άλλη φίλη μου και μας έβαλε να φιληθούμε μπροστά του».

Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησε να τη βιάσει.