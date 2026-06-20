Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο μπροστά σε άρμα του Pride – Φώναζε «Μετανοείτε»

Απρόοπτο με δύο ρασοφόρους σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Pride.

Σύμφωνα με το voria.gr, την ώρα που η πορεία βρισκόταν επί της οδού Παύλου Μελά, δύο ρασοφόροι άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών μάλιστα να ξαπλώνει στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα, διακόπτοντας τη ροή της πορείας. Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει και εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και απομάκρυναν τον ρασοφόρο, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση.

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