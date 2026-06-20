Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο μπροστά σε άρμα του Pride – Φώναζε «Μετανοείτε»

Κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Pride, σημειώθηκε απρόοπτο με δύο ρασοφόρους στην οδό Παύλου Μελά. Ένας εξ αυτών ξάπλωσε μπροστά σε άρμα της πορείας, φωνάζοντας «Μετανοείτε» και κρατώντας σταυρό και εικόνα

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Θεσσαλονίκη, Ρασοφόρος,Pride
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απρόοπτο με δύο ρασοφόρους σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Pride.
  • Ένας εξ αυτών ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα, διακόπτοντας τη ροή της πορείας, φωνάζοντας «Μετανοείτε».
  • Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και απομάκρυναν τον ρασοφόρο, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απρόοπτο με δύο ρασοφόρους σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Pride.

Σύμφωνα με το voria.gr, την ώρα που η πορεία βρισκόταν επί της οδού Παύλου Μελά, δύο ρασοφόροι άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών μάλιστα να ξαπλώνει στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα, διακόπτοντας τη ροή της πορείας. Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει και εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και απομάκρυναν τον ρασοφόρο, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση.

Δείτε βίντεο:

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