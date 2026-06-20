Dua Lipa: Δημοσίευσε τα πρώτα φωτογραφικά καρέ από τον γάμο της με τον Callum Turner

Η Dua Lipa μοιράστηκε για πρώτη φορά στιγμές από τον γάμο της με τον Callum Turner, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής τους.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια ανέβασε τρυφερά στιγμιότυπα από την τελετή, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί αρχικά με πολιτικό γάμο στις 31 Μαΐου, σε μια διακριτική τελετή στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου. Μακριά από τη δημοσιότητα, η Dua Lipa και ο Βρετανός ηθοποιός αντάλλαξαν όρκους αγάπης έχοντας στο πλευρό τους μόλις λίγους στενούς συγγενείς και φίλους.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν λίγες ημέρες αργότερα στη Σικελία, έναν τόπο που έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι από τις κοινές τους διακοπές το καλοκαίρι του 2025. Στο Παλέρμο διοργάνωσαν μια λαμπερή τριήμερη εκδήλωση, από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, με περίπου 300 καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η επίσημη γαμήλια τελετή, με το ζευγάρι να γιορτάζει την ένωσή του μαζί με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

Δείτε την ανάρτηση της Dua Lipa: