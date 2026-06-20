Λαγοκέφαλοι: Πείραμα Έλληνα ψαρά αποκαλύπτει τις τάσεις κανιβαλισμού του είδους– Δείτε βίντεο

Έμπειρος ψαράς έφτιαξε ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιον, δείχνει μία από τις πλέον τρομακτικές συμπεριφορές του λαγοκέφαλου.

Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό, αποτυπώνεται το ιδιαίτερο πείραμα που κάνει ο ψαράς, θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας, την κανιβαλιστική τάση του είδους.

Χρησιμοποίησε λοιπόν ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, αποκαλυπτικό και τρομακτικό.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι και άρχισε να το κατασπαράζει με μανία, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλα. Η ταχύτητα, η αγριότητα και η συντονισμένη επίθεση επιβεβαιώνουν τη φήμη του συγκεκριμένου ψαριού ως ενός από τα πιο επιθετικά θαλάσσια είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει και σχετικές καταγραφές που δημοσιεύονται από την Boat & Fishing, όπου επισημαίνεται ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίζουν έντονες κανιβαλιστικές συμπεριφορές και δεν διστάζουν να στραφούν ακόμη και εναντίον μελών του ίδιου τους του κοπαδιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως όταν κάποιος λαγοκέφαλος είναι τραυματισμένος, αδύναμος ή εγκλωβισμένος σε αγκίστρι. Τότε, οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι επιτίθενται άμεσα και το κατασπαράζουν, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του.