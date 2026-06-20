Λαγοκέφαλοι: Πείραμα Έλληνα ψαρά αποκαλύπτει τις τάσεις κανιβαλισμού του είδους– Δείτε βίντεο

Ένας έμπειρος ψαράς κατέγραψε σε βίντεο ένα πείραμα που επιβεβαιώνει την έντονη κανιβαλιστική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου, ένα φαινόμενο που συζητείται στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας. Η ομάδα λαγοκέφαλων κατασπάραξε ένα δόλωμα-λαγοκέφαλο με μανία, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως ένα από τα πιο επιθετικά θαλάσσια είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο

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ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έλληνας ψαράς έκανε ένα πείραμα για να διαπιστώσει την κανιβαλιστική τάση του λαγοκέφαλου, ένα φαινόμενο που ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας.
  • Χρησιμοποιώντας ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο, ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι και το κατασπάραξε με μανία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλα.
  • Το περιστατικό επιβεβαιώνει καταγραφές για τις έντονες κανιβαλιστικές συμπεριπορές των λαγοκέφαλων, οι οποίοι επιτίθενται ακόμη και σε τραυματισμένα μέλη του κοπαδιού τους.

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Έμπειρος ψαράς έφτιαξε ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιον, δείχνει μία από τις πλέον τρομακτικές συμπεριφορές του λαγοκέφαλου.

Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό, αποτυπώνεται το ιδιαίτερο πείραμα που κάνει ο ψαράς, θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας, την κανιβαλιστική τάση του είδους.

Χρησιμοποίησε λοιπόν ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, αποκαλυπτικό και τρομακτικό.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι και άρχισε να το κατασπαράζει με μανία, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλα. Η ταχύτητα, η αγριότητα και η συντονισμένη επίθεση επιβεβαιώνουν τη φήμη του συγκεκριμένου ψαριού ως ενός από τα πιο επιθετικά θαλάσσια είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει και σχετικές καταγραφές που δημοσιεύονται από την Boat & Fishing, όπου επισημαίνεται ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίζουν έντονες κανιβαλιστικές συμπεριφορές και δεν διστάζουν να στραφούν ακόμη και εναντίον μελών του ίδιου τους του κοπαδιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως όταν κάποιος λαγοκέφαλος είναι τραυματισμένος, αδύναμος ή εγκλωβισμένος σε αγκίστρι. Τότε, οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι επιτίθενται άμεσα και το κατασπαράζουν, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του.

@zavras_fishing ΤΡΌΜΟΣ με τα Λαγόψαρα 😱 ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΊΒΑΛΟΙ & Τρώνε τα ΠΆΝΤΑ 🆘 ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΙ #zavrasfishing #sea #deadlyfish #sea #ψαρεμα ♬ πρωτότυπος ήχος – zavras_fishing

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