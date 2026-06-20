Χανιά: Καρέ καρέ η στιγμή που αυτοκίνητο αναποδογυρίζει έπειτα μετά από σφοδρή σύγκρουση – ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ένα ΙΧ αυτοκίνητο αναποδογυρίστηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά μετά από σφοδρή σύγκρουση. Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ένα ταξί, απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η τροχαία διενεργεί προανάκριση

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νωρίς το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο αναποδογυρίστηκε στη μέση του δρόμου.
  • Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με διερχόμενο ταξί που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η τροχαία διενεργεί προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει ανάποδα στη μέση του δρόμου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του patris.gr, το αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνά η τροχαία Χανίων, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο προσκρούει αρχικά σε σταθμευμένο όχημα, ενώ στη συνέχεια συγκρούεται με διερχόμενο ταξί που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα αναποδογύρισε, με τους κατοίκους του Κουμ Καπί να πετάγονται από τα κρεβάτια τους.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων με ελαφρά τραύματα.

Η τροχαία Χανίων διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ