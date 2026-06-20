Χανιά: Καρέ καρέ η στιγμή που αυτοκίνητο αναποδογυρίζει έπειτα μετά από σφοδρή σύγκρουση – ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει ανάποδα στη μέση του δρόμου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του patris.gr, το αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνά η τροχαία Χανίων, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο προσκρούει αρχικά σε σταθμευμένο όχημα, ενώ στη συνέχεια συγκρούεται με διερχόμενο ταξί που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα αναποδογύρισε, με τους κατοίκους του Κουμ Καπί να πετάγονται από τα κρεβάτια τους.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων με ελαφρά τραύματα.

Η τροχαία Χανίων διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε το βίντεο: