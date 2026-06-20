Φωτιά στην Εύβοια: Εκκενώνονται οι περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι – Το μήνυμα του 112

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Φωτιά, Εύβοια
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Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη πριν απο λίγο στην Εύβοια λόγω της μεγάλη φωτιάς που μαίνεται σε δασική έκταση στην Κάρυστο.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν προς τα Στύρα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

 

 

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