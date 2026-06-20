Φωτιά στην Κάρυστο: «Αν σχηματίσει μέτωπο λόγω των ανέμων στον δρόμο της είναι 2 οικισμοί» λέει στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή της Καρύστου Ευβοίας, με τις φλόγες να καίνε μέσα σε χαράδρα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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Κοινωνία

Φωτιά, Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Κάρυστο Εύβοιας, με τις φλόγες να καίνε μέσα σε χαράδρα και ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο σημείο.
  • Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι σε επιφυλακή στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, καθώς ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας τόνισε ότι «Αν η φωτιά σχηματίσει μέτωπο, λόγω των ανέμων, τότε, στον δρόμο της είναι οι δύο οικισμοί».
  • Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και μηχανήματα των δήμων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Εύβοια, στην περιοχή της Καρύστου, με τις φλόγες να καίνε μέσα σε χαράδρα. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που ενδεχομένως οδηγήσουν τις φλόγες προς οικισμούς της περιοχής.

Εύβοια: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο – Εκκενώνονται τα Μεσοχώρια και οι Ραπταίοι, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης, βρίσκεται στο περιοχή και μιλώντας στο enikos.gr, δήλωσε σχετικά:

«Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καίει μέσα σε δάσος, σε χαράδρα. Στα βόρεια υπάρχουν δύο οικισμοί, ο Αλμυροπόταμος και οι Ραπταίοι. Προς το παρόν δεν απειλούνται, εστάλη όμως 112 όχι για εκκένωση, αλλά για να βρίσκονται οι κάτοικοι σε επιφυλακή»

«Το κακό είναι ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αν η φωτιά σχηματίσει μέτωπο, λόγω των ανέμων, τότε, στον δρόμο της είναι οι δύο οικισμοί» πρόσθεσε ο κ. Κελαϊδίτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίεας, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και μηχανήματα των δήμων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

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