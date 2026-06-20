Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία μένει εκτός συνέχειας με 62 φάσεις για γκολ – ΒΙΝΤΕΟ

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Αθλητισμός

Τουρκία, Γκιουλέρ
πηγή: AP Photo/Abbie Parr
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Η Τουρκία συμμετείχε σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από 24 χρόνια με μεγάλες προσδοκίες και μια σειρά από ανερχόμενα αστέρια στις τάξεις της, αλλά αποχωρεί χωρίς -μέχρι στιγμής- γκολ και με προφανή απογοήτευση, μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη.

Η εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας, δημιούργησε, αλλά έχασε, πληθώρα ευκαιριών τόσο στο ματς με την Αυστραλία (ήττα με 2-0), όσο και απέναντι στην Παραγουάη, που έπαιξε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο.

 

Συνολικά στα δύο ματς, οι Τούρκοι είχαν 62 προσπάθειες στην αντίπαλη εστία, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στα χρονικά των Μουντιάλ από το 1966, οπότε και άρχισε η καταγραφή στατιστικών στοιχείων.

Εμφανώς απογοητευμένος, ο 21χρονος Αρντά Γκιουλέρ, το «χρυσό παιδί» του τουρκικού ποδοσφαίρου, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του: «Προσπαθήσαμε πολύ σκληρά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ομως, θα έπρεπε να είχαμε πετύχει μερικά γκολ. Θα έπρεπε να είχαμε νικήσει αυτά τα ματς. Όλοι είναι λυπημένοι, όλοι κλαίνε».

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