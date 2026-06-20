Αρτέμιδα: Μυστήριο με την εξαφάνιση 50χρονης Κινέζας – Το στίγμα του κινητού της στη… Λέσβο και στο σπίτι στη μέση του πουθενά

Η υπόθεση εξαφάνισης μίας 50χρονης Κινέζας από την Αρτέμιδα απασχολεί τις αρχές και προκαλεί ερωτήματα. Η 50χρονη Γιου είχε χτίσει τη ζωή της στην Ελλάδα εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ήρθε στη χώρα μας το 2002, όταν παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, στέλεχος μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας.

Από τότε η Ελλάδα έγινε η δεύτερη πατρίδα της. Στα τέλη του καλοκαιριού του 2025, το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στη Λούτσα, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και ποιοτική καθημερινότητα, κοντά στη θάλασσα. Η Γιου εργαζόταν ως μεταφράστρια, όμως η επαγγελματική της δραστηριότητα δεν περιοριζόταν εκεί. Είχε αναλάβει και τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους κατοίκους του εξωτερικού και λειτουργούσαν ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), γεγονός που την έφερνε συχνά στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μετακινήσεις της ακολουθούσαν σχεδόν πάντα την ίδια διαδρομή: επιβιβαζόταν στη γραμμή 305 του λεωφορείου, κατευθυνόταν προς τον σταθμό του μετρό «Νομισματοκοπείο» και από εκεί συνέχιζε για περιοχές όπως η Ομόνοια και η πλατεία Βικτωρίας, όπου βρίσκονταν τα περισσότερα από τα ακίνητα που διαχειριζόταν.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και το τελευταίο μήνυμα

Όπως αναφέρει το anikolouli.gr, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου. Στις 10 παρά πέντε, η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της την κατέγραψε να περνά την εξώπορτα. Ήταν ντυμένη στα λευκά και κρατούσε ένα μικρό τσαντάκι, δείχνοντας απόλυτα ήρεμη. Προορισμός της εκείνη την ημέρα ήταν ο Δήμος Σπάτων, όπου μετέβη προκειμένου να παραλάβει κάποια απαραίτητα έγγραφα και συγκεκριμένα τη βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Λίγη ώρα αργότερα, στις 11:10, η Γιου Τινγκ έστειλε φωτογραφημένα τα έγγραφα αυτά στον σύζυγό της μέσω της κινεζικής εφαρμογής επικοινωνίας WeChat. Αυτό έμελλε να είναι και το τελευταίο ίχνος ζωής της, καθώς από εκείνο το λεπτό και μετά, κάθε επικοινωνία μαζί της διακόπηκε απότομα, με αποτέλεσμα να σημάνει στη συνέχεια επίσημος κοινωνικός συναγερμός Silver Alert.

Τα δύο κινητά και το στίγμα στην μέση του πουθενά

Η 50χρονη μεταφράστρια διέθετε δύο κινητά τηλέφωνα: μια βασική συσκευή που είχε πάρει μαζί της και στην οποία ήταν τοποθετημένη η ενεργή κάρτα SIM, καθώς και μια εφεδρική συσκευή την οποία είχε αφήσει στο σπίτι. Αυτό το δεύτερο τηλέφωνο ήταν μόνιμα συνδεδεμένο με όλους τους λογαριασμούς της, ως δικλείδα ασφαλείας. Μέσω αυτής της εφεδρικής συσκευής, ο άνδρας της απέκτησε πρόσβαση στα ψηφιακά της ίχνη, διαπιστώνοντας αρχικά πως δεν υπήρχε καμία κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε στο ιστορικό των κλήσεων.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι στις 3:23 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας που χάθηκε, το τηλέφωνό της έπαψε οριστικά να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο και σταμάτησε κάθε επικοινωνία με τους διακομιστές της Google.

Ωστόσο, ερευνώντας βαθύτερα μέσω μιας κινεζικής εφαρμογής εντοπισμού, βρέθηκε μπροστά σε ένα ανεξήγητο γεγονός. Το κινητό της έδωσε στίγμα μετά την εξαφάνιση στο χωριό Παράκοιλα της Λέσβου, σε ένα νησί με το οποίο η αγνοούμενη δεν είχε την παραμικρή σχέση, ούτε είχε αναφέρει ποτέ.

Η ίδια εφαρμογή έδειξε πως το κινητό της τηλέφωνο εξέπεμπε παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα από μια εντελώς απομονωμένη, ερημική τοποθεσία στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο σύζυγος της 50χρονης, Βασίλης Καραβασίλης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Ωστόσο, η αγωνία και η ανάγκη να βρει ένα ίχνος της συζύγου του τον οδήγησαν να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Μαζί με τον αδελφό του ταξίδεψαν μέχρι το συγκεκριμένο σημείο. Ακολουθώντας έναν δύσβατο χωματόδρομο σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι , έφτασαν μπροστά σε ένα κτίριο, το οποίο λειτουργούσε παλαιότερα ως χοιροστάσιο.

Τότε άρχισε το πραγματικό θρίλερ…

Προχωρώντας στο σκοτάδι, χωρίς επαρκή φωτισμό, διέκριναν στην κορυφογραμμή μια ανθρώπινη φιγούρα. Κάποιος στεκόταν εκεί και φαινόταν να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο.

Παρά τον φόβο, συνέχισαν. Φτάνοντας στο κτίριο, αντίκρισαν ένα σκηνικό που γεννούσε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Τρεις μεταλλικές είσοδοι με καινούργιες κλειδαριές, ερμητικά σφραγισμένα παράθυρα και μόνο ένα μικρό άνοιγμα, προστατευμένο με σίτα. Ρίχνοντας φως στο εσωτερικό, είδαν μια παλιά τηλεόραση, ένα ψυγείο, τρόφιμα, απορρυπαντικά, τρία κρεβάτια και διάφορα ρούχα. Κάποιοι έδειχναν να χρησιμοποιούν τον χώρο. Όμως κανένα αντικείμενο δεν παρέπεμπε ξεκάθαρα στην αγνοούμενη σύζυγό του.

Σε ένα κτίριο χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς ύδρευση και χωρίς καμία βασική υποδομή, δίπλα σε ένα θερμοκήπιο και στη μέση του πουθενά, ποιος ήταν ο άνθρωπος που είδε μέσα στη νύχτα; Γιατί το κινητό της συζύγου του «έδειχνε» επίμονα αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο; Και ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από το παράξενο αυτό καταφύγιο στην ερημιά της Αιτωλοακαρνανίας;

Το μουχλιασμένο τσάι και τα προσωπικά αντικείμενα που έμειναν πίσω

Το μυστήριο πυκνώνει ακόμα περισσότερο από τα ευρήματα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, τα οποία παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Πέντε ημέρες μετά την εξαφάνιση, στις 25 Μαΐου, ο αδελφός του συζύγου της, ο οποίος μένει μόνιμα στο Κορωπί, πέρασε έξω από το σπίτι της Γιου στην Αρτέμιδα, όμως δεν χτύπησε το κουδούνι ούτε την αναζήτησε. Τελικά, η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν μια φίλη της 50χρονης και η αδελφή της από την Κίνα επικοινώνησαν με τον σύζυγό της, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους. Στις 10 Ιουνίου, ο αδελφός του συζύγου μαζί με τη γυναίκα του μπήκαν τελικά στο σπίτι, χρησιμοποιώντας δεύτερα κλειδιά που τους υπέδειξε ο ίδιος ο σύζυγος από το εξωτερικό.

Η εικόνα που αντίκρισαν στο εσωτερικό μαρτυρούσε ότι η Γιου Τινγκ έφυγε με την προοπτική να επιστρέψει άμεσα. Πάνω στο μάτι της κουζίνας βρέθηκε ένα κατσαρολάκι που περιείχε μουχλιασμένο τσάι, ενώ τα φώτα στα ενυδρεία του κάτω ορόφου καθώς και τα εξωτερικά προβολάκια του σπιτιού είχαν αφεθεί αναμμένα – μια συνήθεια που δεν είχε ποτέ το ζευγάρι. Όλα της τα ρούχα βρίσκονταν στις ντουλάπες ανέπαφα, όπως και τα κοσμήματα, τα ακριβά ρολόγια, οι τσάντες της, αλλά και χρηματικά ποσά. Η 50χρονη δεν είχε πάρει μαζί της καμία βαλίτσα. Το μόνο που έλειπε ήταν το διαβατήριό της και η άδεια διαμονής της, τα οποία είχε στο μικρό τσαντάκι της.

Ο σύζυγός της, λόγω της φύσης της δουλειάς του, απουσιάζει συχνά σε επαγγελματικά ταξίδια, κυρίως στην Κίνα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για το τελευταίο του ταξίδι είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα στις 21 Απριλίου και επέστρεψε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, προχωρώντας αμέσως στην επίσημη δήλωση εξαφάνισης στην αστυνομία. Ο ίδιος ξεκαθάρισε στην εκπομπή ότι η σχέση τους ήταν άριστη, δεν υπήρχαν τσακωμοί ή λόγοι φυγής, ενώ η επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια της απουσίας του ήταν καθημερινή.

Η Γιου Τινγκ περιγράφεται ως μια γυναίκα εξωστρεφής, κοινωνική και ιδιαίτερα συμπαθής, που δεν είχε προβλήματα υγείας, δεν έπαιρνε φάρμακα, δεν έπινε και δεν κάπνιζε.

Οι έρευνες των Αρχών, μετά και τα στοιχεία που παρουσίασε το «Φως στο Τούνελ», προσανατολίζονται πλέον στην πλήρη ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων και των κρίσιμων σημείων από όπου εξέπεμψε το τηλέφωνό της.