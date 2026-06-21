Στην Ελβετία ο Τζέι Ντι Βανς για τις συνομιλίες με το Ιράν – Έφτασε η ιρανική αντιπροσωπεία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε για την Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν, με στόχο την πρόοδο στο πυρηνικό πρόγραμμα και την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έχει ήδη φτάσει, ενώ αναμένεται συμμετοχή και από το Πακιστάν και το Κατάρ.

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Διεθνή Νέα

Τζέι Ντι Βανς, ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε σε συνομιλίες με το Ιράν στην Ελβετία, εκφράζοντας την ελπίδα για πρόοδο στα πυρηνικά του Ιράν και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.
  • Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έφτασε στην Ελβετία, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι θα ασκήσει πιέσεις ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις.
  • Στις συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο αρχηγός του στρατού, καθώς και εκπρόσωποι του Κατάρ, για την εξέταση τεχνικών στοιχείων.

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (20/6) από την Ουάσιγκτον για την Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες θα αρχίσουν την Κυριακή (21/6).

Ο Βανς δήλωσε ότι μπορεί να παραμείνει στην Ελβετία μόνο για «μια-δυο ημέρες» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών του Ιράν, καθώς και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η κατάπαυση του πυρός θα αντέξει. Παράλληλα, είπε ότι δεν έχει κάποια ένδειξη πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, βρέθηκαν στην Ελβετία «για μερικές ώρες», καθώς ασχολήθηκαν με ορισμένα «τεχνικά στοιχεία» των συνομιλιών.

Στις συνομιλίες, σε τεχνικό επίπεδο, θα συμμετάσχουν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καθώς και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Πακιστανού πρωθυπουργού. Οι επαφές θα πραγματοποιηθούν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έφτασε ήδη στην Ελβετία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, της κεντρικής τράπεζας και του πετρελαϊκού τομέα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα ασκήσει πιέσεις, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο παρελθόν η άλλη πλευρά δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα.

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