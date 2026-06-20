Ντόναλντ Τραμπ: Aπειλεί να επιβάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με την επιβολή «αμερικανικών διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν. Αυτή η απειλή θα ενεργοποιηθεί μετά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός, με σκοπό την αποπληρωμή του κόστους που έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ ως «φύλακας άγγελος» των χωρών της Μέσης Ανατολής.

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Διεθνή Νέα

Trump, Τραμπ
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
  • Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι «δεν θα υπάρχουν διόδια» κατά την περίοδο της Κατάπαυσης του Πυρός και μετά τη λήξη της, «εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί».
  • Η επιβολή διοδίων θα γίνει «για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε απόψε ότι θα επιβάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός (σ.σ. με το Ιράν) και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ.

«Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

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