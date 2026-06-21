Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού – ΒΙΝΤΕΟ

Η Γερμανία επικράτησε της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 στη δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, χάρη σε δύο γκολ του Ντενίζ Ουντάβ. Η νίκη ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Ουντάβ να αναδεικνύεται σε «χρυσή» αλλαγή και να χαρίζει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη «Μάνσαφτ» στη μάχη του ομίλου.

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Αθλητισμός

Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, Μουντιάλ 2026
Deniz Undav slots home Germany’s 68th-minute equaliser from close range. Photograph: Kevin Sousa/IMAGN IMAGES/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γερμανία πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού, για τη δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Ο Ντενίζ Ουντάβ πέτυχε και τα δύο γκολ για τη «Μάνσαφτ».
  • Η Ακτή Ελεφαντοστού δυσκόλεψε τη Γερμανία, κρατώντας το παιχνίδι ισόπαλο μέχρι τις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου.
  • Ο Ουντάβ εξελίχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή, καθώς σκόραρε δύο φορές και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στη Γερμανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Γερμανία πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού, για τη δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τον Ντενίζ Ουντάβ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Η Ακτή Ελεφαντοστού δυσκόλεψε τη «Μάνσαφτ» και κράτησε το παιχνίδι ισόπαλο μέχρι τις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Ωστόσο, ο Ουντάβ εξελίχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή για τη Γερμανία, καθώς σκόραρε δύο φορές και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Το φινάλε του αγώνα

Η Γερμανία βρήκε τη λύση στις καθυστερήσεις και πανηγύρισε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του ομίλου. Η Ακτή Ελεφαντοστού έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Νάγκελσμαν, όμως ο Ουντάβ έκανε τη διαφορά και χάρισε τη νίκη στη «Μάνσαφτ».

Δείτε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα

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