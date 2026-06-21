Λήμνος: Γερμανοί τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο και οστά στο Φαναράκι

Ένα μακάβριο εύρημα εντόπισε ζευγάρι τουριστών από τη Γερμανία στη θαλάσσια περιοχή στο Φαναράκι της Λήμνου, κατά τη διάρκεια υποβρύχιου κολυμπιού.

Σύμφωνα με το LimnosLive.gr, το ζευγάρι έκανε μπάνιο με μάσκες στην περιοχή ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι, όταν εντόπισε σε βραχώδες σημείο του βυθού ένα ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό κάτω άκρου.

Οι δύο τουρίστες βγήκαν αμέσως από τη θάλασσα και ενημέρωσαν τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου, μαζί με ιδιώτη δύτη, προκειμένου να ερευνήσουν την περιοχή. Ωστόσο, από την έρευνα δεν εντοπίστηκε άλλο εύρημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά φαίνεται ότι βρίσκονταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα στις επόμενες ημέρες, τα ευρήματα αναμένεται να αποσταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ανθρωπολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

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