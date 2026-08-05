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Ρέθυμνο: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα στην Επισκοπή – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 15:42, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

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Ρέθυμνο: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα στην Επισκοπή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα καταστράφηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Επισκοπή Ρεθύμνου.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και επεκτάθηκε στα τρία οχήματα, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.
  • Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής θα διεξαγάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα καταστράφηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Επισκοπή Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24.gr η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και επεκτάθηκε στα τρία οχήματα, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 15:42. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή μετέβησαν επίσης αστυνομικοί.

Ρέθυμνο: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα στην Επισκοπή

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής θα διεξαγάγει έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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