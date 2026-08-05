Ρέθυμνο: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα στην Επισκοπή – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα καταστράφηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Επισκοπή Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24.gr η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και επεκτάθηκε στα τρία οχήματα, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 15:42. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή μετέβησαν επίσης αστυνομικοί.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής θα διεξαγάγει έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.