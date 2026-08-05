Πέρεζ Χίλτον: Στο νοσοκομείο ο αμφιλεγόμενος Αμερικανός blogger – Αυτοτραυματίστηκε σε livestream στο TikTok

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο γνωστός Αμερικανός blogger και τηλεοπτική προσωπικότητα Πέρεζ Χίλτον, έπειτα από ανησυχητικό livestream στο TikTok, κατά τη διάρκεια του οποίου φαινόταν να αυτοτραυματίζεται, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν πολλαπλές κλήσεις από θεατές της ζωντανής μετάδοσης, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάστασή του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του στη Φλόριντα, όπου συνομίλησαν με μέλη της οικογένειάς του και επιβεβαίωσαν ότι βρισκόταν μόνος στο εσωτερικό της κατοικίας. Οι Αρχές ακολούθησαν διαδικασίες αποκλιμάκωσης της κατάστασης, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσαν ότι ο Πέρεζ Χίλτον μεταφέρθηκε με ασφάλεια από διασώστες σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα, αναφέρει το BBC.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας και των εκπροσώπων του

Το Γραφείο του Σερίφη γνωστοποίησε επίσης ότι η Μονάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων και επαγγελματίες ψυχικής υγείας βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του, παρέχοντας υποστήριξη και τις απαραίτητες υπηρεσίες.

Οι μάνατζέρ του, Ντάντε Ρουσιολέλι και Ρεμπέκα Κόχαν, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι γνωρίζουν το υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ωστόσο δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι η υγεία και η ευημερία του Πέρεζ, καθώς και της οικογένειάς του. Μέχρι να έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια. Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του», ανέφεραν.

Ποιος είναι ο Πέρεζ Χίλτον

Ο Πέρεζ Χίλτον, κατά κόσμον Μάριο Αρμάντο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αμερικανικής showbiz. Το 2004 δημιούργησε το blog PerezHilton.com, το οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους για κουτσομπολιό διασημοτήτων, προσελκύοντας εκατομμύρια αναγνώστες.

Έγινε γνωστός για το ιδιαίτερα καυστικό ύφος του, τις αποκαλύψεις γύρω από τη ζωή των celebrities και τα σατιρικά σχόλια που συνόδευαν τις φωτογραφίες τους. Η προσέγγισή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ κατά καιρούς βρέθηκε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις με αστέρες όπως η Λέιντι Γκάγκα, η Μάιλι Σάιρους, η Κλόε Καρντάσιαν και η Μίλα Κούνις, οι οποίες τον κατηγόρησαν για προσβλητική και τοξική συμπεριφορά.

Το ψευδώνυμο «Πέρεζ Χίλτον» αποτελεί λογοπαίγνιο με το όνομα της Πάρις Χίλτον, η οποία εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα της showbiz.

Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι μετανιώνει για πολλές από τις επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, υποστηρίζοντας ότι επιδίωξε να αλλάξει τη δημόσια εικόνα και το περιεχόμενο της δουλειάς του. Παράλληλα, είναι πατέρας τριών παιδιών μέσω παρένθετης μητέρας και συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχαγωγίας μέσα από την ιστοσελίδα του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το εβδομαδιαίο podcast του.

Νωρίτερα μέσα στο 2026 είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον οδήγησε σε πολυήμερη νοσηλεία. Τον Ιούνιο γνωστοποίησε επίσης ότι μετακόμισε από το Λας Βέγκας στο Μαϊάμι μαζί με τα τρία παιδιά του.