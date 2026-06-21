Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσό η Στεφανίδη στον Βόλο, δεύτερη η Τζένγκο στον ακοντισμό

Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την πρώτη θέση στο επί κοντώ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση σε επίπεδο ανοιχτού στίβου και πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στην πλούσια συλλογή της.

Η Στεφανίδη είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα το 2005, σε ηλικία 15 ετών, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Από τότε δεν είχε λάβει ξανά μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ούτε σε κλειστό ούτε σε ανοιχτό στίβο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε στην ελληνική μονομαχία με την Αριάδνη Αδαμοπούλου, καθώς οι δύο αθλήτριες σημείωσαν φετινό ρεκόρ με άλμα στα 4,48 μ. Η Στεφανίδη πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, ενώ η Αδαμοπούλου τον πέρασε με την τρίτη. Αυτή η διαφορά έκρινε την τελική κατάταξη.

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσίασε και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έριξε 57,88 μ. με τη δεύτερη προσπάθειά της, αλλά δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή της στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη βολή τής έδωσε τη δεύτερη θέση, καθώς η Τουρκάλα Εσρά Τουρκμέν πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ με 61,10 μ. και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Η Ελεονώρα Τσόγκα ισοφάρισε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της με 50,04 μ. και κατέλαβε την 7η θέση.