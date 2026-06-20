Θρίλερ στο Αγρίνιο: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός και χωρίς ρούχα στην άκρη του δρόμου

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 70χρονος άνδρας στην είσοδο του Αγγελόκαστρου Αγρινίου το βράδυ του Σαββάτου (20/6), με την Αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το sinidisi.gr, τη σορό του άνδρα εντόπισαν παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή. Μετά τον εντοπισμό, τα παιδιά φέρεται να σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του 70χρονου. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο, ενώ δεν είχε αναφερθεί κάποιο πρόσφατο πρόβλημα υγείας ή διαπληκτισμός.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη εξέταση. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου.