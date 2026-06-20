Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν χτύπησε σταθμευμένα οχήματα – Παραλίγο να παρασύρει πεζούς – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές πανικού στο Παλαιό Φάληρο όταν μία μεθυσμένη οδηγός χτύπησε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ λίγο έλειψε να παρασύρει και πεζούς. Μάλιστα, μετά την καταστροφή που προκάλεσε, φώναζε κιόλας, ενώ στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η 32χρονη, η οποία μόλις έχει ακινητοποιηθεί σε πιλοτή πολυκατοικίας με το κίτρινο βαν που είχε κλέψει λίγη ώρα νωρίτερα. Όπως διαπιστώθηκε η 32χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το κανονικό, σύμφωνα με το mega.

Η γυναίκα έκλεψε το όχημα από την Καλλιθέα και στη συνέχεια ακολούθησε μία ξέφρενη πορεία, καθώς έμπαινε ανάποδα σε στενά στο Παλαιό Φάληρο και έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τελικά ακινητοποιήθηκε στην πιλοτή μίας πολυκατοικίας.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο όπου ακολούθησε καταδίωξη της 32χρονης η οποία προσπάθησε να το σκάσει .