Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν χτύπησε σταθμευμένα οχήματα – Παραλίγο να παρασύρει πεζούς – ΒΙΝΤΕΟ

Στο Παλαιό Φάληρο, μία 32χρονη μεθυσμένη οδηγός, έχοντας κλέψει ένα κίτρινο βαν από την Καλλιθέα, παρέσυρε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα και κινδύνευσε να παρασύρει πεζούς, προκαλώντας πανικό. Μετά από ξέφρενη πορεία και ακινητοποίηση σε πιλοτή πολυκατοικίας, προσπάθησε να διαφύγει πεζή, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το κανονικό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές πανικού προκλήθηκαν στο Παλαιό Φάληρο όταν μία μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, ενώ λίγο έλειψε να παρασύρει και πεζούς.
  • Η 32χρονη οδηγός, που είχε κλέψει το κίτρινο βαν από την Καλλιθέα, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το κανονικό.
  • Κατά την ξέφρενη πορεία της, έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα και ακινητοποιήθηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας, ενώ προσπάθησε να διαφύγει πεζή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές πανικού στο Παλαιό Φάληρο όταν μία μεθυσμένη οδηγός χτύπησε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ λίγο έλειψε να παρασύρει και πεζούς. Μάλιστα, μετά την καταστροφή που προκάλεσε, φώναζε κιόλας, ενώ στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η 32χρονη, η οποία μόλις έχει ακινητοποιηθεί σε πιλοτή πολυκατοικίας με το κίτρινο βαν που είχε κλέψει λίγη ώρα νωρίτερα. Όπως διαπιστώθηκε η 32χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το κανονικό, σύμφωνα με το mega.

Η γυναίκα έκλεψε το όχημα από την Καλλιθέα και στη συνέχεια ακολούθησε μία ξέφρενη πορεία, καθώς έμπαινε ανάποδα σε στενά στο Παλαιό Φάληρο και έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τελικά ακινητοποιήθηκε στην πιλοτή μίας πολυκατοικίας.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο όπου ακολούθησε καταδίωξη της 32χρονης η οποία προσπάθησε να το σκάσει .

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

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