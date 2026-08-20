Ανδρομάχη: Η επική απάντηση σε πικρόχολο σχόλιο για την εμφάνισή της

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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Ανδρομάχη, με δημοσιεύματα και σχόλια στα social media να αφορούν την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τα σενάρια που έχουν διατυπωθεί.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Ανδρομάχη δέχθηκε ένα ιδιαίτερα επικριτικό σχόλιο που αφορούσε την εξωτερική της εμφάνιση.

Η ίδια επέλεξε να απαντήσει, διατηρώντας έναν χιουμοριστικό και ειρωνικό τόνο, γράφοντας: «Αυτές οι μπουτάρες που βλέπεις έχουν χτιστεί με πολλές πίτσες στο μαγαζί του καλού μου».

Η απάντησή της προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των χρηστών, με την τραγουδίστρια να επιλέγει ουσιαστικά να μην δώσει περαιτέρω έκταση στο αρνητικό σχόλιο.