Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία, με την Άγκυρα να αμφισβητεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο τέθηκε σήμερα σε ισχύ.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει «καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου.

Ο Οντζού Κετσελί τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας στα ζητήματα του Αιγαίου, ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Μάλιστα έκανε λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Οντζού Κετσελί, ο οποίος επαναλαμβάνει τη θέση της Άγκυρας για «ανάγκη υιοθέτησης ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίλυση των προβλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και των καλών γειτονικών σχέσεων, στο πλαίσιο της Δήλωσης της Αθήνας της 7ης Δεκεμβρίου 2023 περί Φιλικών Σχέσεων και Καλών Γειτονικών Σχέσεων».

Παράλληλα, παρέπεμψε στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, που υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Αναλυτικά η δήλωση του Οντζού Κετσελί

«Περί του Ειδικού Χωρικού Πλαισίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που Ανακοινώθηκε από την Ελλάδα:

Το Ειδικό Χωρικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα (19 Αυγούστου) από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, όπως και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα παράγει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως σε διάφορες περιστάσεις στο παρελθόν, τέτοιες και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τα ζητήματα του Αιγαίου.

Θυμίζουμε ότι σε κλειστές ή ημι-κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος, πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες και ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας προάγει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες, τονίζοντας εκ νέου ότι η Τουρκία, ως μία από τις δύο παράκτιες χώρες του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα.

Η Τουρκία διατηρεί τη στάση της σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίλυση των προβλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και των καλών γειτονικών σχέσεων, στο πλαίσιο της Δήλωσης της Αθήνας της 7ης Δεκεμβρίου 2023 περί Φιλικών Σχέσεων και Καλών Γειτονικών Σχέσεων».