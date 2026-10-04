Υεμένη: Βομβαρδίζεται η πρωτεύουσα – Στοχοποιείται η Aramco

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Ο κυβερνητικός στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε πως βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σανάα, η οποία ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες Χούθι οι οποίοι επεσήμαναν από την πλευρά τους πως το Σάββατο στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι από τη μία πλευρά και της Σαουδικής Αραβίας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης από την άλλη δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησαν ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι έχουν ήδη ανακοινώσει δύο φορές ως τώρα ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας: τον Σεπτέμβριο στην πόλη- λιμάνι Γιανμπού– τον βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου του βασιλείου—και τον Αύγουστο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Προκλήθηκαν πυρκαγιές

Οι δυνάμεις των Χούθι «εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας χρησιμοποιώντας πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones για να πλήξουν την Aramco στην πρωτεύουσα του Σαουδάραβα εχθρού», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σαρί.

«Τα ακριβή και άμεσα πλήγματα» προκάλεσαν «πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφος του AFP είχε μεταδώσει χθες ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από μια εγκατάσταση της Aramco, νότια του Ριάντ.

Οι σαουδαραβικές Αρχές δεν έχουν σχολιάσει προς το παρόν το συμβάν.

Στο μεταξύ το τηλεοπτικό δίκτυο al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι «εχθρικά αεροσκάφη» διεξήγαγαν στη διάρκεια της ημέρας 26 πλήγματα εναντίον της Σανάα – η οποία έγινε στόχος για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη, σύμφωνα με τους Χούθι—χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν θύματα.

Στη συνέχεια οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έκαναν λόγο στο Χ για «καταστροφικά πλήγματα εναντίον ζωτικής σημασίας στόχων της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι στη Σανάα και τη Σάαντα», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στη Σανάα ανταποκριτής του AFP άκουσε τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ενώ ένας άλλος είδε δύο μαχητικά αεροσκάφη να ρίχνουν πυραύλους.

Το al Masirah μετέδωσε επίσης ότι εξαπολύθηκαν σαουδαραβικά πλήγματα με πυραύλους εναντίον «του δικτύου τηλεπικοινωνιών στην επαρχία Σάαντα», προπύργιο των Χούθι στη βόρεια Υεμένη.

Εντάθηκαν από το Σεπτέμβριο

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο μετά την επιχείρηση- αστραπή των Χούθι οι οποίοι κατέλαβαν τις παράκτιες περιοχές της χώρας που βρέχονται από την Ερυθρά Θάλασσα ενισχύοντας τον έλεγχό τους επί του στενού Μπαμπ αλ Μάντεμπ.

Η σημασία του στενού αυτού για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα έχει ενισχυθεί μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ– στρατηγικού δίαυλου για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου—έπειτα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Από την πιο πρόσφατη χερσαία επιχείρηση των Χούθι έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και έχει επιδεινωθεί η ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Υεμένη.

Η κρίση υποσιτισμού στην Υεμένη, την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, κινδυνεύει να γίνει «απολύτως καταστροφική», προειδοποίησε την Παρασκευή το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

Οι εκκλήσεις του Ριάντ για διεθνή βοήθεια, κυρίως από τις ΗΠΑ, προς το παρόν δεν έχουν απαντηθεί.