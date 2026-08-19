Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το φριχτό μήνυμα που δέχτηκε στο Instagram – «Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου τον Μάιο του 2020 δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι, με την υπόθεσή της να συγκλονίζει τότε το πανελλήνιο. Μέσα σε δευτερόλεπτα είδε τη ζωή της να αλλάζει, ωστόσο κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Έξι χρόνια μετά, ένας άγνωστος άνδρας της έστειλε ένα φριχτό μήνυμα, που προκαλεί ανατριχίλα σε όποιον το διαβάσει, στο προφίλ της στο Instagram, το οποίο και δημοσιοποίησε την Τετάρτη 19 Αυγούστου.

Το «λάθος» από ό,τι φαίνεται της Ιωάννας Παλιοσπύρου, είναι πως μοιράζεται κάποια στιγμιότυπα από τις διακοπές που κάνει, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Κάτι που φυσικά κάνει δισεκατομμύρια κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά.

Ο άγνωστος λοιπόν άνδρας, βλέποντας το πιο πρόσφατο Instagram story της, αποφάσισε να της στείλει ένα τρομακτικό μήνυμα, στο οποίο μεταξύ άλλων της έγραψε: «Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έδωσε στη δημοσιότητα το φριχτό μήνυμα, αναφέροντας: «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Παράλληλα, ζήτησε την γνώμη των ακολούθων της, ρωτώντας τους τι πιστεύουν πως συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο.