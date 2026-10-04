Ανοιχτό αφήνει η Μιμή Ντενίση το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική

Ανοιχτό αφήνει η Μιμή Ντενίση το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Αυτή την εβδομάδα, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια έδωσε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Μέσα σε πολλά, μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολιτική μέσω της τέχνης μέχρι σήμερα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί προσεχώς και σ’ αυτόν τον στίβο.

“Πιστεύω στην πολιτιστική διπλωματία”

Ειδικότερα, η Μιμή Ντενίση σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μέσα από το έργο μου πολιτική κάνω. Αλλά ίσως πιο αποτελεσματικά. Πιστεύω στην πολιτιστική διπλωματία. Το πολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή μόνο έμπνευση δεν προσφέρει. Υπάρχουν σοβαροί και άξιοι πολιτικοί σε όλα τα κόμματα. Όραμα συγκεκριμένο για την Ελλάδα δεν βλέπω. Το να πάμε καλύτερα οικονομικά όλοι το θέλουμε”.

“Δεν είναι όραμα αυτό. Ποια εικόνα της Ελλάδας θέλουμε να προβάλλουμε; Όσο για μένα, δεν ξέρω. Ίσως και να έχει έρθει ο καιρός να ασχοληθώ με την πολιτική. Και αν το κάνω, θα είναι μόνο γιατί αισθάνομαι πως έχω κάτι να προσφέρω”.

“Η αγάπη του κοινού είναι το μεγάλο μου βραβείο. Και είναι εισιτήριο διαρκείας. Ετών. Νομίζω, το να μένεις στην κορυφή επί χρόνια εξαρτάται από την αγάπη, το πάθος που έχεις για την τέχνη σου, την εξέλιξη και, κυρίως, την επαφή με το κοινό. Όσα βραβεία και να έχω πάρει, η σχέση μου με τον κόσμο είναι το βραβείο της καρδιάς μου” παραδέχθηκε, επίσης, η Μιμή Ντενίση στη νέα της συνέντευξη.