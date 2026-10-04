Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της χώρας ανακοίνωσε, την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ποιος αναλαμβάνει

“Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μοχσέν Πακνετζάντ, ο Χαμίντ Μπορντ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου του Ιράν, διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου με προεδρικό διάταγμα”, αναφέρει το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.