Σίφνος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας – Στο «μικροσκόπιο» τα βίντεο από την απογείωση του ελικοπτέρου από το Μαρκόπουλο

Σε πολλαπλά επίπεδα εξελίσσεται η έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τόσο όσα συνέβησαν πριν από την απογείωσή του από το Μαρκόπουλο όσο και τα ευρήματα από το σημείο της πτώσης. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση του χειριστή αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση του ενδεχομένου να αντιμετώπισε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με Star, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται υλικό από κάμερες ασφαλείας στο Μαρκόπουλο, όπου ο χειριστής φέρεται να έχει καταγραφεί κατά την προετοιμασία του ελικοπτέρου πριν από την απογείωση.

Οι Αρχές επιχειρούν μέσα από το συγκεκριμένο υλικό να διαπιστώσουν ποιους ελέγχους πραγματοποίησε ο χειριστής πριν από την πτήση και ποια ήταν η κατάσταση του Bell 206 εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον ουραίο έλικα του ελικοπτέρου, καθώς στα βίντεο από τη συντριβή το εναέριο μέσο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα ευρήματα στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πτώσης.

Κλιμάκια των Αρχών στη Σίφνο

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει κινητοποιηθεί μηχανισμός των Αρχών στη Σίφνο. Στο νησί έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, καθώς και δύο έμπειρα στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κλιμάκιο της ΔΑΟΕ πραγματοποίησε την Τρίτη (18/8) αυτοψία στο σημείο της συντριβής, ενώ στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων εξέτασαν λεπτομερώς τον χώρο και τα εναπομείναντα τμήματα του ελικοπτέρου.

Οι εμπειρογνώμονες συνέλεξαν τμήματα των ελίκων, κομμάτια από την απανθρακωμένη άτρακτο, λαμαρίνες και άλλα συντρίμμια, καθώς και δείγματα καμένης ύλης από τη γύρω περιοχή. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Στο επίκεντρο και η κατάσταση της υγείας του χειριστή

Η έρευνα δεν περιορίζεται στην τεχνική κατάσταση του ελικοπτέρου και στα ευρήματα από τον τόπο της συντριβής. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή του χειριστή.

Οι ιατροδικαστές θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, εάν ο χειριστής αντιμετώπισε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως να επηρέασε την ικανότητά του να ελέγξει το ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εργασίες στο σημείο της τραγωδίας αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης (20/8). Τότε εξετάζεται και το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο, ώστε η έρευνα να συνεχιστεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Το σημείο της συντριβής παραμένει αποκλεισμένο και φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να προστατευθούν τα ευρήματα και να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλοίωσή τους. Στο έργο των εμπειρογνωμόνων συνδράμουν στελέχη της Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Την ίδια ώρα, η δικογραφία για την υπόθεση έχει διαβιβαστεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, οι αστυνομικοί του οποίου αναλαμβάνουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων.

Στον φάκελο που θα παραδοθεί στην αρμόδια εισαγγελέα αναμένεται να συμπεριληφθεί και το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΑΜ, προκειμένου να σχηματιστεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η πορεία του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στην πορεία του ελικοπτέρου κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του, πριν αρχίσει να περιστρέφεται και στη συνέχεια καταπέσει σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το ελικοδρόμιο.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες το ελικόπτερο πετούσε σε ασυνήθιστα χαμηλό ύψος σε σχέση με εκείνο στο οποίο πραγματοποιούνται συνήθως οι προσεγγίσεις για προσγείωση στην περιοχή.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο το ελικόπτερο να προσέγγισε από τα βόρεια, ακολουθώντας σχεδόν ευθεία πορεία προς το ελικοδρόμιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ερευνώνται, με βάση τις ανεμολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, η αναμενόμενη διαδικασία θα ήταν να κινηθεί αρχικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο από τα νότια.

Ωστόσο, η προσέγγιση φαίνεται ότι έγινε απευθείας προς το σημείο προσγείωσης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι εάν ο χειριστής είχε αντιληφθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα και επιχείρησε να προσγειώσει το ελικόπτερο όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η μεταφορά των σορών στην Αθήνα

Η μεταφορά των σορών του Έλληνα χειριστή και του βρετανικού ζευγαριού στην Αθήνα μετατέθηκε λόγω διαδικαστικών δυσκολιών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Πέμπτη 20 Αυγούστου.

Οι συγγενείς των δύο Βρετανών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο.