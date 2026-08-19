Σίφνος: Νέες αυτοψίες στο σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο με τους τρεις νεκρούς – Τι έδειξε η προκαταρκτική εξέταση

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, καθώς οι αρμόδιες Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν καρέ-καρέ το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών πραγματοποιούν αυτοψίες στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρα (17/8), ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο του νησιού. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο Έλληνας πιλότος και ένα νιόπατρο ζευγάρι Βρετανών.

Νέο βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει το ελικόπτερο να κατευθύνεται προς το ελικοδρόμιο, πριν ξαφνικά εμφανίσει αστάθεια. Αμέσως μετά αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και τελικά καταλήγει στο έδαφος.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές που ακολούθησαν: «Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις… είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν».

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Τι έδειξε η προκαταρκτική εξέταση

Οι πρώτες ενδείξεις από την προκαταρκτική εξέταση στρέφουν την προσοχή των ερευνητών στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Η ανεξέλεγκτη περιστροφή που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης ενδεχόμενης μηχανικής βλάβης.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε εκατό μέτρα ψηλά… στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει περιστροφή αντίθετα από τη φορά του έλικα και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη, πυρακτωμένη μάζα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο απείχε μόλις πέντε δευτερόλεπτα από την προσγείωση όταν ο χειριστής έχασε τον έλεγχό του.

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Η κατάθεση-κλειδί από τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτά η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της πίστας και είχε άμεση εικόνα της διαδικασίας προσέγγισης του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, «είδε ουσιαστικά όλη τη διαδικασία… πριν από την περιστροφή, το ελικόπτερο έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά και μετά μπήκε στην ανεξέλεγκτη περιστροφή».

Ο υπεύθυνος αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση στους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔ Hellas, οι οποίοι εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στη συντριβή.

Παράλληλα, οι ερευνητές αναμένεται να αξιολογήσουν τα ευρήματα από τα συντρίμμια, τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, ώστε να διαπιστώσουν εάν προηγήθηκε τεχνική αστοχία και, εφόσον συνέβη, ποια ήταν η φύση της.

Έλεγχοι στα ελικόπτερα Bell 206

Μετά το δυστύχημα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε τη διενέργεια ελέγχων στα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο.

Την ίδια ώρα, το ελικοδρόμιο της Σίφνου έχει επαναλειτουργήσει και πραγματοποιούνται κανονικά προσγειώσεις, ενώ προβλέπονται πρόσθετοι έλεγχοι πριν από κάθε απογείωση.

Η μεταφορά των σορών στην Αθήνα

Η μεταφορά των σορών του Έλληνα χειριστή και του βρετανικού ζευγαριού στην Αθήνα μετατέθηκε λόγω διαδικαστικών δυσκολιών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Πέμπτη 20 Αυγούστου.

Οι συγγενείς των δύο Βρετανών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο.