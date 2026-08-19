Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η φωτιά στον Γέρακα – Εστάλη μήνυμα από το 112

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό έλεγχο ως προς την εξάπλωσή της τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στον Γέρακα Αττικής, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 15:43, ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της επιχείρησης μέσω drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας στις δυνάμεις που επιχειρούν πληρέστερη εικόνα από το πεδίο.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Τα στελέχη του κλιμακίου αναμένεται να εξετάσουν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.