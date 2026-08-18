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ΑΠΑ: Επείγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα Bell 206 μετά την τραγωδία στη Σίφνο – Έλεγχοι στο ουραίο στροφείο πριν από κάθε πτήση

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) εξέδωσε επείγουσα οδηγία προς τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206, ζητώντας οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του ουραίου στροφείου πριν από κάθε πτήση.

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ελικόπτερα Bell 206
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επείγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα Bell 206 εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
  • Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.
  • Η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε οπτικό και λειτουργικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλη σήμερα με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

  • Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου
  • Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή
  • Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

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