Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν – «Βρίσκομαι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης»

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τικνιζιάν έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα (17/8), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες. Ο διεθνής Αρμένιος αποτελούσε εδώ και καιρό μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού, ο οποίος προσθέτει στο ρόστερ του ακόμη μία επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan).

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 54 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας».

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«Βρίσκομαι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης»

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τη νέα του ομάδα, ο Αρμένιος ακραίος οπισθοφύλακας μίλησε στην κάμερα του Olympiacos TV.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις του:

«Αισθάνομαι καταπληκτικά. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Πριν από έναν χρόνο ήρθα στον καλύτερο σύλλογο της Σερβίας και σήμερα βρίσκομαι στον καλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης.

Δύο χρόνια πριν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League που ήταν μεγάλο επίτευγμα, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τον σύλλογο γενικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σαν αυτή πρέπει να ανταπεξέρχεσαι σε όλες τις προσδοκίες, στις προσδοκίες των φιλάθλων, της διοίκησης.

Τώρα δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το τι θα κάνω εδώ. Θέλω να δείχνω απλά τις ικανότητές μου στο γήπεδο και να είμαι χρήσιμος για την ομάδα.

Όλοι γνωρίζουν τον Ολυμπιακό στη Σερβία. Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας έχουν μια ισχυρή, αδερφική σχέση. Πριν έρθω στον Ολυμπιακό μίλησα στον Μάρκο Αρναούτοβιτς και στους πρώην συμπαίκτες μου στον Ερυθρό Αστέρα και όλοι με μια φωνή έλεγαν ότι είναι μια καταπληκτική επιλογή, σπουδαίος σύλλογο και ωραία πόλη.

Δεν άκουσα κανένα αρνητικό σχόλιο από κανέναν, όλοι έλεγαν μόνο καλά λόγια για αυτό ον σύλλογο

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου με τον εξής τρόπο: Eίμαι πάντα αποφασισμένος να κερδίσω, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο με τον οποίο παίζουμε. Πάντα προσπαθώ να δίνω το μέγιστο. Ξέρω ότι το δυνατό μου στοιχείο είναι η κίνησή μου.

Είμαι συνεχώς προσηλωμένος στην αντίπαλη εστία, παρόλο που παίζω στη θέση του αριστερού μπακ. Πάντα προσπαθώ να είμαι ενεργός στο γήπεδο και αυτή η ενεργητικότητα είναι χρήσιμη για την ομάδα. Και ελπίζω να διατηρήσω αυτήν την τάση και εδώ.

Αν ερχόμουν από άλλη ομάδα και όχι από τον Ερυθρό Αστέρα, μάλλον δε θα ήμουν έτοιμος για αυτήν την πίεση και τις προσδοκίες όλων που έχουν σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Αλλά επειδή ήρθα από ένα μέρος που επίσης έχει πίεση, που έχει φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι, που έχουν απαιτήσεις από σένα σε κάθε παιχνίδι, νομίζω πως είμαι έτοιμος και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πού βρίσκομαι. Για αυτό, θέλω να περάσω από τα λόγια στην πράξη. Εύχομαι να κερδίσουμε τον τίτλο αυτή τη χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά στο Europa League.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τη στήριξη που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Instagram. Είναι πολύ ευχάριστο για εμένα ότι ο κόσμος με καλωσορίζει με αυτά τα θετικά συναισθήματα. Αυτό μου δίνει έξτρα κίνητρο να καταλαβαίνω ότι έχω έρθει στο σωστό μέρος.

Όπως είπα προηγουμένως, δε θέλω να μιλάω πολύ , αλλά θέλω να αρχίσω να δείχνω πράγματα στο γήπεδο».