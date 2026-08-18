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Ζάκυνθος: Πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε μπλόκια – 6 τραυματίες και σύλληψη του κυβερνήτη

Ένα τουριστικό σκάφος προσέκρουσε το βράδυ της Δευτέρας σε τσιμεντόλιθους κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 ατόμων. Ο 41χρονος κυβερνήτης συνελήφθη για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ενώ διενεργείται προανάκριση.

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σκάφος του λιμενικού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα.
  • Πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο μετά την ιατρική φροντίδα, ενώ ένας 60χρονος παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.
  • Συνελήφθη ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους.

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Ένα τουριστικό σκάφος προσέκρουσε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) σε τσιμεντόλιθους (μπλόκια) κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα.

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Συγκεκριμένα η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους ότι, κατά την επιστροφή του από περιηγητικό πλου με 24 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος, προσέκρουσε στα μπλόκια.

Μετά τον κατάπλου του σκάφους, τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά μέσα και οι υπόλοιποι δύο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

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Πέντε εξ αυτών πήραν εξιτήριο μετά την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ένας 60χρονος ημεδαπός παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους – Διενεργείται προανάκριση

Από τον Λιμενικό Σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση των άρθρων 306 («Έκθεση») και 314 («Σωματική βλάβη από αμέλεια») του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.).

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Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ από το συμβάν δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση.

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