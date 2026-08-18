Ιρλανδία: Πέντε ζωές χάθηκαν για λίγα likes – Η σκοτεινή πλευρά των social media στον δρόμο

Ένα εφιαλτικό τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο M9 της Ιρλανδίας, έρχεται να αποκαλύψει με τον πιο σκληρό τρόπο, τις ολέθριες συνέπειες μιας νέας, ακραίας τάσης που σαρώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέντε έφηβοι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν σύρθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο.

Η τραγωδία, που σημειώθηκε στις τρεις τα ξημερώματα στον κόμβο 3 στο Κιλντέαρ, δεν αφήνει μόνο πίσω της ανείπωτο θρήνο και μια οικογένεια να μάχεται για τη ζωή της στο νοσοκομείο, αλλά φέρνει στο φως μια ζοφερή πραγματικότητα, όπου η εγκληματική αδιαφορία για τη ζωή βαφτίζεται «θέαμα» για μερικές εκατοντάδες διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν όταν η παλαιά BMW που είχαν αγοράσει οι νεαροί με μετρητά μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, εντοπίστηκε από περιπολικό της αστυνομίας. Αντί να συμμορφωθούν στα σήματα των αρχών, οι πέντε έφηβοι, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, ανέπτυξαν ταχύτητα και εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου.

Friends and family of five killed in M9 crash tragedy pay tribute to teenagershttps://t.co/Xwz5dY3vfM — Nicola Donnelly (@nikkide2012) August 18, 2026



Οι αστυνομικοί, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, δεν τους ακολούθησαν στην αντίθετη κατεύθυνση για να μην εκθέσουν σε κίνδυνο άλλους οδηγούς. Λίγα λεπτά αργότερα, η μοιραία σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

🇮🇪5 teen boys are dead and 4 others remain hospitalized after a head-on collision on Ireland’s M9 motorway after 1 vehicle drove the wrong way on the carriageway. It struck another car carrying 2 women and a child. pic.twitter.com/YnQncUjcXC — NewsForce (@Newsforce) August 16, 2026

Το όχημα των εφήβων προσέκρουσε μετωπικά με ένα Hyundai στο οποίο επέβαιναν τρεις αδελφές και ένα επτάχρονο αγόρι, οι οποίοι ταξίδευαν πρόωρα το πρωί προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου για να παρευρεθούν σε οικογενειακό γάμο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τους πέντε ανήλικους νεκρούς, φορώντας όλοι κουκούλες full-face.

Fearless.

One of the teenagers was recently arrested in relation to a hit-and-run in Carlow.

Another of the dead teenagers had regularly posted footage on his TikTok account of taking part in car thefts and dangerous driving while being pursued by gardaí.https://t.co/8dGKT7KmLk — Tina D (@Dublinmarti) August 17, 2026

Η εγκληματική μόδα των social media

Οι έρευνες των Αρχών, αποκαλύπτουν ότι οι νεαροί, γνωστοί στην αστυνομία για μικροκλοπές και απόπειρες διάρρηξης οχημάτων στην περιοχή, δεν είχαν διασυνδέσεις με οργανωμένες συμμορίες του εγκλήματος. Αντίθετα, φαίνεται πως κινούνταν αυτόνομα, μιμούμενοι παραβατικές συμπεριφορές με αποκλειστικό κίνητρο την προβολή.

Η επικίνδυνη οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα και η καταγραφή των επικίνδυνων ελιγμών σε βίντεο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης «πρόκλησης» που σαρώνει τις πλατφόρμες δικτύωσης, όπου η αδρεναλίνη και η εγκληματικότητα συνδυάζονται για την συλλογή «likes».

Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης καταδίκασαν εντόνως το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως η αναζήτηση της διαδικτυακής δημοφιλίας μετατρέπεται σε ένα «παιχνίδι θανάτου» που στερεί αθώες ζωές και καταστρέφει οικογένειες.

Ανησυχία για το φαινόμενο αυτό που κοστίζει ζωές

Στο ίδιο φαινόμενο αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, προειδοποιώντας ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις» οδηγοί εισέρχονται στο αντίθετο ρεύμα αυτοκινητοδρόμων με στόχο να συγκεντρώσουν likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εννέα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε μετωπική σύγκρουση στον Μ50 του Δουβλίνου, όταν αυτοκίνητο κινήθηκε επίσης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο Ο’Κόνελ χαρακτήρισε την πρακτική «ρωσική ρουλέτα με τη ζωή τους και με τις ζωές όλων των άλλων» και κάλεσε τους γονείς να μιλήσουν στους γιους τους για τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών «για την πλάκα και τα κλικ».

The Garda Representative Association is renewing calls for pursuit training after the fatal M9 crash in Co Kildare. John Joe O’Connell, Vice President of the GRA, said young men involved in this behaviour are “literally playing Russian roulette” with their own lives, other road… pic.twitter.com/91ns3MNQ6x — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026

Οργή και θλίψη στην τοπική κοινωνία

Η είδηση του δυστυχήματος έχει βυθίσει στο πένθος τις τοπικές κοινότητες του Άθι, του Κάρλοου και του Λίμερικ, από όπου καταγόταν οι νεαροί. Ενώ οι συγγενείς των θυμάτων αποχαιρετούν τους δικούς τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κοινή γνώμη παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις για την υγεία της οικογένειας που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας διαμήνυσε ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά όσους επιλέγουν να εγκληματήσουν στον δρόμο, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέα μέτρα και ειδική εκπαίδευση για τις αστυνομικές καταδιώξεις, την ώρα που η ιρλανδική κοινωνία καλείται να αναμετρηθεί με τα επικίνδυνα πρότυπα που υιοθετεί η νέα γενιά.

Η BMW δεν ήταν δηλωμένη ως κλεμμένη – Τι ερευνούν οι Αρχές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι κινήσεις της ομάδας τις ώρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος. Η BMW είχε εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές κοντά στην Κιλντέαρ και την Κάρλοου, ενώ οι Αρχές διερευνούν αναφορές για απόπειρες διαρρήξεων και κλοπών αυτοκινήτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.

Παρότι αρχικά το αυτοκίνητο είχε περιγραφεί ως κλεμμένο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ως τέτοιο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το όχημα να είχε πωληθεί έναντι μετρητών σε πρόσωπο που συνδεόταν με έναν από τους νεαρούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πέντε επιβαίνοντες φορούσαν μάσκες όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της σύγκρουσης. Παράλληλα, αναμένονται οι νεκροψίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους.

Γιατί η αστυνομία δεν καταδίωξε την BMW

Πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ο οδηγός της BMW είχε αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπροσώπων της Garda (GRA), Τζον Τζο Ο’Κόνελ.

Όταν το αυτοκίνητο εισήλθε στη συνέχεια στο αντίθετο ρεύμα του Μ9, δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς να μην το καταδιώξουν.

Ο Ο’Κόνελ εξήγησε στο RTÉ ότι πρόκειται για πάγια πρακτική, καθώς το κέντρο διοίκησης και ελέγχου καθορίζει τις ενέργειες των αστυνομικών σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα πληρώματα καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα εκπαίδευσης των αστυνομικών στις καταδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι «ούτε ένα μέλος της An Garda Síochána δεν είναι εκπαιδευμένο σε καταδίωξη, πόσο μάλλον στην αντιμετώπιση αυτοκινήτων που κινούνται ανάποδα».

Όπως πρόσθεσε, οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε καταδιώξεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με εσωτερικές κυρώσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, ακόμη και πιθανές ποινικές ευθύνες.

Five teenage boys have been killed after the BMW they were travelling in collided head-on with another car while allegedly being driven the wrong way along the M9 in Co Kildare. The collision happened at around 03:00 on Sunday between junctions three and four near Moone. Four… pic.twitter.com/pOoPAW2npa — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2026

Πήγαιναν σε οικογενειακό γάμο οι επιβάτες του Hyundai

Στο Hyundai επέβαιναν οι αδελφές Άλμα και Νίαμ Κινσέλα, περίπου 30 ετών, η μικρότερη αδελφή τους, Έλα Χέντρικεν, περίπου 20 ετών, καθώς και ο επτάχρονος ανιψιός τους.

Οι τέσσερις, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή Κάρλοου της νοτιοανατολικής Ιρλανδίας, κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, προκειμένου να ταξιδέψουν στη Βρετανία και να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.

Οι Άλμα και Νίαμ εκτιμάται ότι κάθονταν στα μπροστινά καθίσματα, ενώ η Έλα και το παιδί βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα.

Και οι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Έλα και ο επτάχρονος νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο πατέρας Τομ Λιτλ, από ενορία του Κάρλοου, δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «συντετριμμένη από τη θλίψη».