Κατεχόμενα της Κύπρου: Κλινική εξωσωματικής κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες ζευγάρια από τη Βρετανία – Υπόσχονταν σπέρμα Δανών και έδιναν Τούρκων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια εκτεταμένη δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως ένα σοβαρό ιατρικό και ηθικό σκάνδαλο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τουλάχιστον 30 παιδιά, στην πλειονότητά τους από τη Βρετανία, εκτιμάται ότι γεννήθηκαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) σε κλινικές στα κατεχόμενα της Κύπρου με τη χρήση λανθασμένων δοτών σπέρματος ή ωαρίων, εγείροντας ισχυρές υποψίες για εσκεμμένη εξαπάτηση των γονέων.

Η αποκάλυψη της απάτης μέσω τεστ DNA

Οι επηρεαζόμενοι γονείς, είχαν επιλέξει αυστηρά ανώνυμους δότες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ιατρικό ιστορικό, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν όταν 11 από τα παιδιά, υποβλήθηκαν σε εμπορικά τεστ DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία και γειτονικές περιοχές, ακυρώνοντας τις υποσχέσεις των κλινικών για ελεγμένους δότες από τη Δυτική Ευρώπη.

🚨 UK FAMILIES FEAR WRONG DONORS WERE USED IN IVF TREATMENT At least 30 children, most of them British, are feared to have been conceived using the wrong sperm or egg donors at IVF clinics in northern Cyprus, according to a BBC investigation. 🔹 Half of the cases are linked to… pic.twitter.com/zqa4mftiP8 — Emmanuel – Big Tech & AI Investor (@EmmanuelInvest) August 18, 2026



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 13χρονης διαδρομής μιας μητέρας, της Ρέιτσελ, η οποία πλήρωσε περίπου 4.000 ευρώ για θεραπεία, η οποία υποτίθεται ότι θα περιελάμβανε σπέρμα από τη δανέζικη τράπεζα Cryos International.

Το τεστ DNA του γιου της Jonah αποκάλυψε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Δανό δότη που είχε επιλεγεί, αλλά έφερε νοτιοευρωπαϊκή και τουρκική καταγωγή.

IVF staff accused of misleading UK parents about sperm and egg donors in northern Cyprus https://t.co/4wTKYZXKqY — BBC News (UK) (@BBCNews) August 18, 2026

Στο επίκεντρο η κλινική Dogus και οι εμπλεκόμενοι γιατροί

Πάνω από τις μισές περιπτώσεις συνδέονται με την κλινική Dogus IVF Centre, όπου το θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές και δεν ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της κλινικής, Δρ. Sevket Alpturk, η γιατρός Δρ. Firdevs Uguz Tip και η συντονίστρια ασθενών Julie Hodson.

Αν και οι συντονιστές διαβεβαίωναν εγγράφως τους ασθενείς ότι γινόταν παραγγελία από τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, την Cryos International, η ίδια η εταιρεία αποκάλυψε ότι ουδέποτε απέστειλε σπέρμα στη συγκεκριμένη κλινική.

Μάλιστα, η Cryos είχε τοποθετήσει την κλινική Dogus σε «μαύρη λίστα» ήδη από το 2016 λόγω υποψιών, για μη υποβολή παραγγελιών.

Αμέλεια ή συστημική εξαπάτηση;

Ειδικοί στον τομέα της γονιμότητας, επισημαίνουν ότι η τυχαία χρήση λανθασμένου δότη, είναι σπανιότατη. Η επαναλαμβανόμενη φύση των περιστατικών σε βάθος χρόνου (2012-2024) υποδηλώνει συστημικό πρόβλημα, αμέλεια ή εσκεμμένη απάτη, που ξεπερνά τα όρια ενός μεμονωμένου ιατρικού λάθους.

Ενώ το Υπουργείο Υγείας στα κατεχόμενα της Κύπρου, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, η Cryos ανέστειλε κάθε συνεργασία, με την εμπλεκόμενη γιατρό Δρ. Firdevs. Την ίδια στιγμή, δεκάδες οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ερωτήματα για την πραγματική γενετική καταγωγή, το ιατρικό ιστορικό και την ύπαρξη ανώνυμων βιολογικών αδελφών των παιδιών τους.

Πηγή: BBC