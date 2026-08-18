Κατεχόμενα της Κύπρου: Κλινική εξωσωματικής κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες ζευγάρια από τη Βρετανία – Υπόσχονταν σπέρμα Δανών και έδιναν Τούρκων

Μια εκτεταμένη δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ένα σοβαρό ιατρικό και ηθικό σκάνδαλο στα κατεχόμενα της Κύπρου, όπου τουλάχιστον 30 παιδιά εκτιμάται ότι γεννήθηκαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) με τη χρήση λανθασμένων δοτών σπέρματος ή ωαρίων. Οι υποψίες των γονέων επιβεβαιώθηκαν μέσω τεστ DNA, τα οποία έδειξαν γενετική καταγωγή διαφορετική από αυτή που είχαν επιλέξει, με την κλινική Dogus IVF Centre να βρίσκεται στο επίκεντρο των κατηγοριών.

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Διεθνή Νέα

Βρετανία/ ιδιοκτήτης της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης και γιατροί
Πηγή: BBC
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτεταμένη δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως σκάνδαλο IVF στα κατεχόμενα της Κύπρου, με δεκάδες οικογένειες να έχουν πέσει θύματα απάτης με λάθος δότες σπέρματος ή ωαρίων.
  • Οι υποψίες των γονέων επιβεβαιώθηκαν από τεστ DNA που έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία και γειτονικές περιοχές, αντί για τους επιλεγμένους δότες από τη Δυτική Ευρώπη.
  • Πάνω από τις μισές περιπτώσεις συνδέονται με την κλινική Dogus IVF Centre, με την επαναλαμβανόμενη φύση των περιστατικών να υποδηλώνει συστημικό πρόβλημα ή εσκεμμένη απάτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια εκτεταμένη δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως ένα σοβαρό ιατρικό και ηθικό σκάνδαλο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τουλάχιστον 30 παιδιά, στην πλειονότητά τους από τη Βρετανία, εκτιμάται ότι γεννήθηκαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) σε κλινικές στα κατεχόμενα της Κύπρου με τη χρήση λανθασμένων δοτών σπέρματος ή ωαρίων, εγείροντας ισχυρές υποψίες για εσκεμμένη εξαπάτηση των γονέων.

Η αποκάλυψη της απάτης μέσω τεστ DNA

Οι επηρεαζόμενοι γονείς, είχαν επιλέξει αυστηρά ανώνυμους δότες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ιατρικό ιστορικό, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν όταν 11 από τα παιδιά, υποβλήθηκαν σε εμπορικά τεστ DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία και γειτονικές περιοχές, ακυρώνοντας τις υποσχέσεις των κλινικών για ελεγμένους δότες από τη Δυτική Ευρώπη.

 


Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 13χρονης διαδρομής μιας μητέρας, της Ρέιτσελ, η οποία πλήρωσε περίπου 4.000 ευρώ για θεραπεία, η οποία υποτίθεται ότι θα περιελάμβανε σπέρμα από τη δανέζικη τράπεζα Cryos International.

Το τεστ DNA του γιου της Jonah αποκάλυψε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Δανό δότη που είχε επιλεγεί, αλλά έφερε νοτιοευρωπαϊκή και τουρκική καταγωγή.

 

 

Στο επίκεντρο η κλινική Dogus και οι εμπλεκόμενοι γιατροί

Πάνω από τις μισές περιπτώσεις συνδέονται με την κλινική Dogus IVF Centre, όπου το θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές και δεν ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της κλινικής, Δρ. Sevket Alpturk, η γιατρός Δρ. Firdevs Uguz Tip και η συντονίστρια ασθενών Julie Hodson.

Αν και οι συντονιστές διαβεβαίωναν εγγράφως τους ασθενείς ότι γινόταν παραγγελία από τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, την Cryos International, η ίδια η εταιρεία αποκάλυψε ότι ουδέποτε απέστειλε σπέρμα στη συγκεκριμένη κλινική.

Μάλιστα, η Cryos είχε τοποθετήσει την κλινική Dogus σε «μαύρη λίστα» ήδη από το 2016 λόγω υποψιών, για μη υποβολή παραγγελιών.

Αμέλεια ή συστημική εξαπάτηση;

Ειδικοί στον τομέα της γονιμότητας, επισημαίνουν ότι η τυχαία χρήση λανθασμένου δότη, είναι σπανιότατη. Η επαναλαμβανόμενη φύση των περιστατικών σε βάθος χρόνου (2012-2024) υποδηλώνει συστημικό πρόβλημα, αμέλεια ή εσκεμμένη απάτη, που ξεπερνά τα όρια ενός μεμονωμένου ιατρικού λάθους.

Ενώ το Υπουργείο Υγείας στα κατεχόμενα της Κύπρου, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, η Cryos ανέστειλε κάθε συνεργασία, με την εμπλεκόμενη γιατρό Δρ. Firdevs. Την ίδια στιγμή, δεκάδες οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ερωτήματα για την πραγματική γενετική καταγωγή, το ιατρικό ιστορικό και την ύπαρξη ανώνυμων βιολογικών αδελφών των παιδιών τους.

Πηγή: BBC 

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