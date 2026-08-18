Βρετανία: Σατανική μητέρα προσποιήθηκε ότι ο γιος της ήταν ανάπηρος για να εισπράττει επιδόματα – «Το μόνο έγκλημά μου είναι η υπερβολική αγάπη μου για εκείνον»

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης και συστηματικής εξαπάτησης στην αγγλική ιστορία έρχεται ξανά στην επιφάνεια, καθώς η γυναίκα που βαπτίστηκε από τον βρετανικό Τύπο ως η «πιο κακιά μητέρα» της χώρας μιλά για πρώτη φορά δημόσια.

Η 52χρονη σήμερα Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον, η οποία καταδικάστηκε το 2010, επειδή ανάγκασε τον ανήλικο γιο της να ζει καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και του χορηγούσε ισχυρές θεραπείες χωρίς να πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια, αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ.

Χωρίς να δείξει πλήρως το πρόσωπό της στην κάμερα, η ίδια δηλώνει αμετανόητη, ισχυριζόμενη πως το μόνο της «έγκλημα» ήταν η υπερβολική μητρική αγάπη που έτρεφε για το γιο της.

Ένα σκηνοθετημένο θέατρο τρόμου και οικονομικής εκμετάλλευσης

Για χρόνια, η Χέιντεν-Τζόνσον παρουσίαζε τον μικρό της γιο, Μάθιου, ως «το πιο άρρωστο παιδί στη Βρετανία», κατασκευάζοντας ένα ψευδές ιατρικό ιστορικό που περιελάμβανε από εγκεφαλική παράλυση και κυστική ίνωση, μέχρι διαβήτη και δυσανεξία στο ηλιακό φως.



Για να κάνει το αφήγημά της πειστικό, τον υπέβαλε σε περισσότερες από 300 ιατρικές επισκέψεις και εννέα γενικές αναισθησίες, φτάνοντας στο σημείο να του τοποθετήσει χειρουργικά σωλήνα σίτισης στο στομάχι και να αλλοιώνει τις εξετάσεις αίματος. Παράλληλα, εκμεταλλευόταν την κατάσταση για να αποσπά δωρεές, κρατικά επιδόματα που ξεπέρασαν τις 130.000 λίρες, δωρεάν κρουαζιέρες, αλλά και την προσοχή διασήμων και μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η αποκάλυψη της απάτης και τα ανεξίτηλα τραύματα

Ο ιστός των ψεμάτων, άρχισε να αποσυντίθεται όταν υγειονομικοί και δάσκαλοι, υποψιάστηκαν την αλήθεια και ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές, ενώ βίντεο από οικογενειακές διακοπές, αποκάλυψαν το παιδί να τρέχει και να παίζει φυσιολογικά.

Η καταδίκη της σε φυλάκιση τριών ετών και τριών μηνών, αποκάλυψε μια κλασική περίπτωση «Τεχνητής Διαταραχής επιβαλλόμενης σε Άλλον» (σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου). Σήμερα, ο Μάθιου είναι ένας 25χρονος εργαζόμενος στον χρηματοπιστωτικό τομέα που προσπαθεί να αφήσει πίσω το εφιαλτικό του παρελθόν, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή του παλεύει με σοβαρό μετατραυματικό στρες, κουβαλώντας ακόμα τις μνήμες από τις κραυγές του αδελφού της.