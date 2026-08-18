Χίος: Στις φλόγες αντιπροσωπεία δικύκλων στον Καμμένο Πύργο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αντιπροσωπεία δικύκλων στην οδό Βερίτη 24, στον Καμμένο Πύργο της Χίου, καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου, προκαλώντας ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε μοτοσυκλέτες. Η πυροσβεστική υπηρεσία περιόρισε τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή τους σε γειτονικά ακίνητα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

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Πυρκαγιά/αντιπροσωπεία δικύκλων
Πηγή: Εφημερίδα Πολίτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου αντιπροσωπεία δικύκλων στη Χίο, με την επιχείρηση να καταστρέφεται ολοσχερώς. –
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο ισόγειο πολυκατοικίας, προκαλώντας ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ στις μοτοσυκλέτες.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες στον χώρο της αντιπροσωπείας, αποτρέποντας την επέκταση στα γειτονικά ακίνητα.

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Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου, αντιπροσωπεία δικύκλων, στην οδό Βερίτη 24, στην περιοχή του Καμμένου Πύργου στη Χίο, με τη φωτιά να καταστρέφει ολοσχερώς την επιχείρηση και να προκαλεί ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, στις μοτοσυκλέτες που βρίσκονταν στο εσωτερικό της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο ισόγειο πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται η αντιπροσωπεία, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κατάστημα.

Μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους τόσο στην κατάσβεση όσο και στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς στα γειτονικά σπίτια και τις επιχειρήσεις.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο ισόγειο της πολυκατοικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες στον χώρο της αντιπροσωπείας, αποτρέποντας τα χειρότερα για τα γειτονικά ακίνητα.

Η επιχείρηση υπέστη ολοσχερή καταστροφή. Ιδιαίτερα μεγάλες είναι και οι ζημιές στις μοτοσυκλέτες που βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα, το ύψος των οποίων εκτιμάται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές.

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