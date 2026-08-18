Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ναυτικός μετά από πλήγμα αγνώστου βλήματος σε πλοίο – Ζημιές στο μηχανοστάσιο

Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του μετά από πλήγμα αγνώστου βλήματος σε πλοίο που διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ενημέρωση του βρετανικού Κέντρου για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο πραγματοποιούσε εξερχόμενη διέλευση από τα στρατηγικής σημασίας στενά. Ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας ανέφερε ότι άγνωστο βλήμα έπληξε το πλοίο, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Από το πλήγμα έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, ενώ η Ακτοφυλακή του Ομάν παρέχει βοήθεια στους υπόλοιπους ναυτικούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα.

Η ανακοίνωση του UKMTO

Στην ανακοίνωσή του, το UKMTO αναφέρει: «Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός μέλους του πληρώματος. Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα».