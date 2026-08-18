Ο στόλος – φόβητρο των ελικοπτέρων της Ελλάδας και οι προκλήσεις συντήρησής του

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν έναν πανίσχυρο, πολυδιάστατο αλλά παράλληλα εξαιρετικά σύνθετο στόλο ελικοπτέρων. Παρά τη δεσπόζουσα επιχειρησιακή υπεροχή στο Αιγαίο, η οξεία πολυτυπία, οι σοβαρές προκλήσεις στη συντήρηση, οι νέες παραλαβές και η αδήριτη ανάγκη άμεσης αντικατάστασης των γηρασμένων μέσων συνθέτουν ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την εθνική άμυνα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε έναν γεωπολιτικό χώρο όπου οι ισορροπίες αλλάζουν ταχύτατα και οι απειλές απαιτούν άμεση αντίδραση σε μηδενικό χρόνο, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ετοιμοπόλεμους στόλους ελικοπτέρων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συνολικά, ο αεροπορικός βραχίονας του Στρατού Ξηράς (Αεροπορία Στρατού), του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αριθμεί περισσότερες από 230 αερομονάδες κάθε τύπου.

Ο κύριος όγκος αυτής της δύναμης συγκεντρώνεται στην Αεροπορία Στρατού (ΑΣ), η οποία επιχειρεί με τη συντριπτική πλειονότητα των μέσων. Στο οπλοστάσιό της δεσπόζουν τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A+ και AH-64DHA Longbow Apache (συνολικά περί τα 28 σε υπηρεσία), τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την αντιαρματική προστασία και την υποστήριξη δυνάμεων. Δίπλα τους βρίσκεται ο στόλος των βαρέων μεταφορικών CH-47D Chinook (25 μονάδες), τα οποία σηκώνουν το τεράστιο βάρος των αερομεταφορών, αλλά και τα υπερσύγχρονα NH90 (20 μονάδες), τα οποία παρέχουν δυνατότητες ταχείας μεταφοράς ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, ο Στρατός Ξηράς εξακολουθεί να στηρίζεται σε έναν μεγάλο αριθμό μεταφορικών UH-1H Huey (άνω των 80 μονάδων), καθώς και στα αναγνωριστικά/ελαφρά επιθετικά OH-58D Kiowa Warrior (περίπου 60 ενεργά ελικόπτερα).

Στο Πολεμικό Ναυτικό, η αεροπορική ισχύς εστίαζε παραδοσιακά στα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου και επιφανείας: τα αξιόπιστα αλλά γηρασμένα AB-212 ASW (περίπου 7 μονάδες) και τα ισχυρά S-70B-6 Aegean Hawk (11 μονάδες). Τέλος, η Πολεμική Αεροπορία συνεισφέρει στον τομέα Έρευνας και Διάσωσης (SAR/CSAR) με τα AS-332 C1 Super Puma (12 μονάδες) και τα παλαιότερα AB-205/Bell 212.

Το «αγκάθι» της πολυτυπίας

Αν υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που «αιμορραγεί» τον προϋπολογισμό και τις αντοχές των μηχανικών στα υπόστεγα της Αεροπορίας Στρατού και των άλλων Κλάδων, αυτό είναι η ακραία πολυτυπία. Το ελληνικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει περισσότερους από δέκα διαφορετικούς τύπους και υποτύπους ελικοπτέρων, κατασκευασμένους από διαφορετικές χώρες, εταιρείες και εποχές.

Η διαχείριση αυτού του μωσαϊκού απαιτεί:

Διαφορετικές γραμμές υποστήριξης: Κάθε τύπος ελικοπτέρου απαιτεί ξεχωριστή αλυσίδα εφοδιασμού, ξεχωριστά ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία και εξειδικευμένους διαγνωστικούς σταθμούς.

Κάθε τύπος ελικοπτέρου απαιτεί ξεχωριστή αλυσίδα εφοδιασμού, ξεχωριστά ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία και εξειδικευμένους διαγνωστικούς σταθμούς. Κατακερματισμό προσωπικού : Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί δεν μπορούν να μεταπηδήσουν εύκολα από το ένα ελικόπτερο στο άλλο. Απαιτούνται ξεχωριστές πιστοποιήσεις και συνεχείς εκπαιδεύσεις για τα Huey, τα Apache, τα Chinook, τα Super Puma και τα MH-60R.

: Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί δεν μπορούν να μεταπηδήσουν εύκολα από το ένα ελικόπτερο στο άλλο. Απαιτούνται ξεχωριστές πιστοποιήσεις και συνεχείς εκπαιδεύσεις για τα Huey, τα Apache, τα Chinook, τα Super Puma και τα MH-60R. Τεράστιο κόστος διατήρησης: Η αγορά ανταλλακτικών σε μικρές ποσότητες για πολλούς διαφορετικούς τύπους εκτοξεύει το κόστος ανά ώρα πτήσης.

Η πολυτυπία αυτή δεν ήταν πάντα επιλογή, αλλά αποτέλεσμα διαδοχικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, αμερικανικών παραχωρήσεων μεταχειρισμένου υλικού (EDA) και πιεστικών αναγκών κάλυψης επιχειρησιακών κενών. Το τίμημα, ωστόσο, αποτυπώνεται καθημερινά στις διαθεσιμότητες των μέσων.

Η μάχη για τις διαθεσιμότητες

Πίσω από τις εντυπωσιακές διελεύσεις στις παρελάσεις και τις ασκήσεις «ΗΝΙΟΧΟΣ» ή «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», δίνεται καθημερινά ένας «αφανής πόλεμος» στα υπόστεγα συντήρησης στο Στεφανοβίκειο, την Πάχη Μεγάρων, τον Μαραθώνα και το Κορωπί. Οι τεχνικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κάνουν κυριολεκτικά θαύματα για να κρατήσουν τα ελικόπτερα στον αέρα, αντιμετωπίζοντας χρόνιες γραφειοκρατικές και εφοδιαστικές αγκυλώσεις.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των NH90. Ένα από τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα στον κόσμο εγκλωβίστηκε για χρόνια σε νομικές διαμάχες και καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων Ενδιάμεσης Τεχνικής Υποστήριξης (Follow-On Support – FOS). Αποτέλεσμα ήταν να παραμένουν καθηλωμένα πολύτιμα μέσα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 2025 παραδόθηκε το 20ό ελικόπτερο στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και η πολυπόθητη υποστήριξή τους. Η σύμβαση θα διασφαλίζει ότι, για τα επόμενα πέντε χρόνια, τα 11 από τα συνολικά 20 ελικόπτερα NH90 θα πετούν απρόσκοπτα, με τις διαθεσιμότητες να φτάνουν τα επτά ελικόπτερα.

Ο έλεγχος επί των υπολοίπων εννέα έδειξε ότι θα χρειαστούν πολλά περισσότερα χρήματα για την επαναφορά τους σε πτητική διαθεσιμότητα, αφού τα προηγούμενα χρόνια κανιβαλίστηκαν ως δότες ανταλλακτικών, ώστε να πετούν 2-3 από τα διαθέσιμα ελικόπτερα.

Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισαν κατά καιρούς και τα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, επηρεάζοντας την ετοιμότητα στο κρίσιμο έργο της Έρευνας και Διάσωσης. Τα προβλήματα αυτά λύθηκαν με την προμήθεια ανταλλακτικών και την πολιτική απόφαση για ολική επαναφορά των διαθέσιμων μέσων στην ενεργό δράση.

Επιπλέον, η παλαιότητα ορισμένων τύπων, όπως τα UH-1H Huey, που μετρούν πάνω από μισό αιώνα ζωής, καθιστά την εύρεση ανταλλακτικών στη διεθνή αγορά εξαιρετικά δύσκολη και ακριβή. Η κατασκευάστρια εταιρεία σταδιακά αποσύρει τη γραμμή υποστήριξης, αναγκάζοντας την Αεροπορία Στρατού να αναζητά πατέντες ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα.

Η νέα εποχή – αφίξεις και εκσυγχρονισμοί

Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα επιθετικό και ορθολογικό πλάνο ανανέωσης, ενίσχυσης και σταδιακής ομογενοποίησης του στόλου.

Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η άφιξη των ολοκαίνουργιων ελικοπτέρων MH-60R Seahawk, γνωστότερων ως «Romeo», για το Πολεμικό Ναυτικό. Η ένταξη των 7 αυτών αερομονάδων αλλάζει άρδην τους συσχετισμούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς θεωρούνται τα κορυφαία ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου και πολέμου επιφανείας στον κόσμο, εξοπλισμένα με ραντάρ τελευταίας γενιάς, βυθιζόμενο σόναρ υψηλής ευκρίνειας και δυνατότητα βολής κατευθυνόμενων πυραύλων Hellfire, αλλά και τορπιλών MK-54.

Παράλληλα, η ιστορική απόφαση για την απόκτηση 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τα θρυλικά αλλά γηρασμένα UH-1H Huey. Τα πρώτα αναμένεται να αφιχθούν στις αρχές του 2027. Η κίνηση αυτή δεν προσφέρει απλώς μια χαώδη επιχειρησιακή αναβάθμιση σε μεταφορική ικανότητα, εμβέλεια και επιβιωσιμότητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης, αλλά επιτυγχάνει και το μεγάλο ζητούμενο δεκαετιών: την εφοδιαστική ομογενοποίηση. Καθώς τα Black Hawk του Στρατού και τα Romeo του Ναυτικού μοιράζονται την ίδια βασική δομική πλατφόρμα και τους ίδιους ισχυρούς κινητήρες της General Electric (T700), το συνολικό κόστος συντήρησης, η διαχειριστική επιβάρυνση και η ανάγκη για διαφορετικές αλυσίδες ανταλλακτικών θα μειωθούν δραματικά.

Στο ίδιο πλαίσιο της νέας εποχής εντάσσεται και ο προγραμματισμένος εκσυγχρονισμός των παλαιότερων επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A+ Apache της Αεροπορίας Στρατού, σε στενή συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία, καθώς και η εξασφάλιση συνεχούς τεχνικής υποστήριξης (FOS) για τα βαρέα μεταφορικά CH-47D Chinook, ώστε ο αεροπορικός βραχίονας της χώρας να παραμείνει πλήρως λειτουργικός και συμπαγής.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλει να γίνει στα ελαφρά επιθετικά και αναγνωριστικά ελικόπτερα OH-58D Kiowa Warrior, τα οποία αποτελούν μια από τις πιο έξυπνες και προστιθέμενης αξίας προσθήκες στο οπλοστάσιο της Αεροπορίας Στρατού τα τελευταία χρόνια. Η απόκτηση των 70 μεταχειρισμένων μονάδων από τα αποθέματα του Αμερικανικού Στρατού εξασφάλισε μια ταχύτατη και χαμηλού κόστους ενίσχυση, καλύπτοντας ένα τεράστιο επιχειρησιακό κενό στον τομέα της επιτήρησης, της ένοπλης αναγνώρισης και της εγγύς υποστήριξης. Χάρη στον ισχυρό αισθητήρα MMS (Mast-Mounted Sight), που φέρουν πάνω από το στροφείο τους, τα Kiowa μπορούν να επιχειρούν καλυμμένα πίσω από το ανάγλυφο του εδάφους ή νησίδων στο Αιγαίο, αποστασιοποιημένα από τις εχθρικές αεράμυνες, εντοπίζοντας στόχους και καθοδηγώντας φίλια πυρά. Παράλληλα, με τη δυνατότητα φόρτωσης πυραύλων Hellfire, ρουκετών Hydra 70 mm και πολυβόλων .50 cal, μετατρέπονται σε έναν πραγματικό «εφιάλτη» για κάθε απόπειρα αποβατικής ενέργειας ή ταχέων σκαφών, ενισχύοντας καθοριστικά την αποτρεπτική ισχύ στα ανατολικά μας σύνορα.

Η Ελλάδα απέκτησε συνολικά 70 ελικόπτερα. Εξαρχής, όμως, το πλάνο προέβλεπε ότι περίπου 36 έως 44 από αυτά θα γίνουν πλήρως επιχειρησιακά. Τα υπόλοιπα σκάφη χρησιμοποιούνται ως «δότες» ανταλλακτικών (cannibalization aircraft) για να κρατούνται τα υπόλοιπα στον αέρα, ενώ σημαντικό στοιχείο, όπως είχε αποκαλύψει το enikos.gr, ήταν ότι η Αεροπορία Στρατού είχε σκουπίσει κάθε απόθεμα ανταλλακτικών που υπήρχε στις αποθήκες του αμερικανικού στρατού, κάτι που αποτελεί εγγύηση ότι θα μπορούν να πετούν για πολλά χρόνια ακόμη.

Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων καλείται να διαχειριστεί παράλληλα τρεις μείζονες προκλήσεις:

Η άμεση απόσυρση των UH-1H Huey : Πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει επιχειρησιακό κενό μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή ένταξη των 35 Black Hawk.

: Πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει επιχειρησιακό κενό μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή ένταξη των 35 Black Hawk. Ο εκσυγχρονισμός των AH-64A+ Apache : Τα παλαιότερα Apache της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και των σκοπευτικών τους συστημάτων (με ισραηλινή συνδρομή/SPIKE NLOS), ώστε να παραμείνουν φονικά στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

: Τα παλαιότερα Apache της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και των σκοπευτικών τους συστημάτων (με ισραηλινή συνδρομή/SPIKE NLOS), ώστε να παραμείνουν φονικά στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Υποδομές και προστασία από φυσικά φαινόμενα: Η πικρή εμπειρία από τις πλημμύρες στο Στεφανοβίκειο ανέδειξε την αδήριτη ανάγκη για δημιουργία νέων, υπερσύγχρονων και ασφαλών βάσεων για το σύνολο του στόλου ελικοπτέρων.

Ο ελληνικός στόλος ελικοπτέρων παραμένει ένα πραγματικό «φόβητρο» για κάθε επίδοξο αμφισβητία. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της ισχύος απαιτεί τόλμη, σταθερή χρηματοδότηση, γρήγορη απόσυρση των παρωχημένων συστημάτων και προσήλωση στην ομογενοποίηση. Μόνο έτσι τα ελληνικά φτερά θα συνεχίσουν να κυριαρχούν πάνω από το Αιγαίο με ασφάλεια και απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα.