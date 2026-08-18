«Σπίτι μου ΙΙ»: Πόσα στεγαστικά δάνεια έχουν εγκριθεί, πότε λήγει το πρόγραμμα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Με το στεγαστικό πρόβλημα να παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, στις 31 Αυγούστου λήγει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πρόγραμμα που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι λαμβάνοντας στεγαστικό δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες η ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα υψηλή καθώς φαίνεται να έχουν εγκριθεί περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας άνω του 1,8 δισ. ευρώ, δηλαδή έχει απορροφηθεί ήδη το 95% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ο μέσος όρος δανείου είναι περίπου στα 120.000 ευρώ ενώ μόνο το 0,58%των δανείων αφορά σε ετήσια εισοδήματα άνω των 44.000 ευρώ. Το 34,5% αφορά άγαμους και το υπόλοιπο έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Επίσης πάνω από 1.000 δάνεια αφορούν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 τη Θεσσαλία και πάνω από 800 τη Δυτική Ελλάδα.

Οι στόχοι του προγράμματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στέφθηκε με επιτυχία και στόχο να περιορισθεί το στεγαστικό πρόβλημα μέσω της αύξησης των διαθέσιμων κατοικιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ πιθανόν να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μέτρα που αφορούν στη στέγαση.

Εξάλλου, το στεγαστικό αποτελεί, μαζί με την ακρίβεια, είναι ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα για την κυβέρνηση και αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση στις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης.

Στον κατάλογο των μέτρων περιλαμβάνονται νέες διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα από ενοίκια και η πιθανή δημιουργία ενός νέου προγράμματος τύπου «Σπίτι μου ΙΙΙ», με περισσότερο ευέλικτα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια.

Επίσης σχεδιάζονται παρεμβάσεις ώστε να αυξηθεί και η προσφορά ακινήτων προς μακροχρόνια μίσθωση, να επιστρέψουν κλειστά σπίτια στην αγορά και να περιοριστούν τα αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια. Για τον λόγο αυτό, οι φορολογικές ελαφρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες εξετάζεται να συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η δήλωση του πραγματικού μισθώματος, η σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων ή η εκ νέου διάθεση κλειστών κατοικιών.