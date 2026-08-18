Σαλαμίνα: Από καρβουνάκια θυμιατού ηλικιωμένης ξεκίνησε πιθανότατα η φωτιά στα Περιστέρια – Εμπρησμό «δείχνουν» τα στοιχεία στα Σελήνια

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Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανότητα να οφείλεται η φονική φωτιά στα Περιστέρια, στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η ηλικιωμένη φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι της, που σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, οδήγησαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς αρχικά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής εντόπισαν το «σημείο μηδέν» στην οδό Ανδρομάχης, στη ρεματιά όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι, τα θύματα της πυρκαγιάς.

Κοντά στο σημείο υπάρχουν μόνο δύο κατοικίες, μία εκ των οποίων ανήκει στη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και παρουσίαζε διαφορετικές εκδοχές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Στο σπίτι της εντοπίστηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού, τα οποία εξετάζονται ως πιθανά πειστήρια.

Έτσι, το σενάριο να προκλήθηκε η φωτιά από ηλεκτροφόρα καλώδια φαίνεται να απομακρύνεται, αν και αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Βέβαια , οι πυροσβέστες, σύμφωνα με το ERTNews, συνέλεξαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων από την περιοχή, ώστε να αποκλειστεί με τεκμηρίωση το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο Χαλάνδρι και θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, περίπου 20 λεπτά μετά την πρώτη φωτιά, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρησμό.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στα χέρια τους αξιόπιστη μαρτυρία κατοίκου που είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου και τον οδηγό ή συνοδηγό να πετά ένα λευκό αντικείμενο, μετά το οποίο ξέσπασε η φωτιά.

Κατσαφάδος: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε στο ραδιόφωνο του ERTNews, ότι το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει ενδελεχείς έρευνες για τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, τονίζοντας πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού.

Επεσήμανε ότι οι δύο εστίες ξέσπασαν με διαφορά 10 – 15 λεπτών, γεγονός που θεωρείται «εξόχως προβληματικό».

Όπως δήλωσε, οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει και η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για περίπου 15 κτήρια με ζημιές, με τον Δήμο να ετοιμάζει ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης.

Αναφερόμενος στις έρευνες για πιθανή εμπλοκή του ΔΕΔΔΗΕ σε πυρκαγιές, σημείωσε ότι αν αποδειχθεί ευθύνη, «το Ελληνικό Δημόσιο θα διεκδικήσει αποζημιώσεις». Υπενθύμισε το μνημόνιο συνεργασίας με ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ για καθαρισμούς και επιτήρηση μέσω 105 drones, ενώ ανέφερε ότι φέτος έχουν γίνει κοντά στις 400 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από δόλο ή αμέλεια.

Άρχισαν οι αυτοψίες στα καμένα

Στο μεταξύ άρχισαν σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια στην Σαλαμίνα, μετά το φονικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας από την περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, 10 άτομα τραυματίστηκαν ενώ οι καταστροφές σε δασικές εκτάσεις είναι εκτεταμένες, με τη δεύτερη περιοχή του νησιού που επλήγη, τα Σελήνια, να γλίτωσε τα χειρότερα.

Συγκεκριμένα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνουν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.