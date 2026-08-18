Πρέβεζα: «Μίνι» οπλοστάσιο σε σπίτι – Εντοπίστηκαν δεκάδες όπλα και πυρομαχικά

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Χειροπέδες σε άνδρα, φόρεσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, έπειτα από αιφνιδιαστική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, σε περιοχή της Πρέβεζας.

Η κινητοποίηση των Αρχών έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας.

Κατά την έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε σημαντικό αριθμό όπλων και πυρομαχικών, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πιστόλι με σιγαστήρα και γεμιστήρα

2 πιστόλια κρότου με γεμιστήρες

330 αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 9mm

30 φυσίγγια διαμετρήματος 7,65

2 κυνηγετικά όπλα

1 αεροβόλο

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.