Σαλαμίνα: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΔΑΕΕ για τις καταστροφικές πυρκαγιές – Τα σενάρια που εξετάζονται

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες, καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες.

Το πρωί της Τρίτης (18/8) κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα.

Ταυτόχρονα, πολυπληθής ομάδα της ΔΑΕΕ συλλέγει στοιχεία τόσο από τους πυλώνες ηλεκτροδότησης όσο και από το έδαφος, αναζητώντας ευρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό των αιτίων της πυρκαγιάς. Παράλληλα, οι αρχές συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνουν μαρτυρικές καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής.

Τα σενάρια για την έναρξη της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει το λεγόμενο «σημείο μηδέν», δηλαδή το σημείο από το οποίο εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πρόκειται για περιοχή κοντά σε ρέμα επί της οδού Ανδρομάχης, όπου επικεντρώνονται πλέον όλες οι έρευνες.

Ένα από τα πρώτα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη ή σπινθήρα σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές αφαίρεσαν τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης, τα οποία θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα. Ειδικός πραγματογνώμονας θα εξετάσει τα ευρήματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πυρκαγιά συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Αντίθετα, οι έρευνες στρέφονται πλέον σε δεύτερο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κατά την εξέτασή της φέρεται να έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις στους ανακριτικούς υπαλλήλους.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έγινε χρήση γυμνής φλόγας στο μπαλκόνι και, υπό τις συνθήκες των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, η φωτιά να επεκτάθηκε αρχικά στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν από την κατοικία αναπτήρες και υλικά που παραπέμπουν σε χρήση για λιβάνισμα, όπως καρβουνάκια για θυμιατό, τα οποία εξετάζονται ως πιθανά πειστήρια.

Η φωτιά στα Σελήνια

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ διερευνούν και τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα στην περιοχή Σελήνια. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η εστία φαίνεται να ξεκίνησε δίπλα σε δρόμο, σε σημείο με ξερά χόρτα και απορρίμματα, χωρίς να διέρχεται από εκεί δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται σενάρια ανθρώπινης αμέλειας, όπως η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου ή άλλης πηγής ανάφλεξης. Προς το παρόν, πάντως, οι ερευνητές δεν είναι σε θέση να καταλήξουν με βεβαιότητα στα ακριβή αίτια ούτε της πρώτης ούτε της δεύτερης πυρκαγιάς.

Το γεγονός ότι οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 20 λεπτών παραμένει ένα από τα βασικά σημεία που απασχολούν τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων προκειμένου να δώσουν οριστικές απαντήσεις για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Σαλαμίνα.