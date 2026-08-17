Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 4 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα εναέρια μέσα και υδροφόρες του δήμου Αργοστολίου, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κέρκυρας διερευνά τα αίτια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, με το Πυροσβεστικό Σώμα να ενημερώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, περίπου στις 18.15.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
  • Στην αεροπυρόσβεση συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις περίπου 18.15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αργοστολίου.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

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