Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις περίπου 18.15.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αργοστολίου.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026