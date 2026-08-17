Τροχαίο με τρία μηχανάκια στα Καμένα Βούρλα – Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν τέσσερα άτομα

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή τριών δικύκλων και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, σημειώθηκε ξημερώματα της Κυριακής στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών στη σύνδεση Καμένων Βούρλων με Άγιο Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα μηχανάκι το οποίο οδηγούσε 18χρονος με συνεπιβάτη μια 21χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δύο άλλα δίκυκλα, μια μοτοσυκλέτα και ένα μηχανάκι που οδηγούσαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν στο οδόστρωμα και τα τέσσερα παιδιά και να τραυματιστούν. Oι δύο 18χρονοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το σημείο, όπου παρέμεινε ο 17χρονος οδηγός της δίκυκλης μοτοσυκλέτας και η 21χρονη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε, έφτασε στο σημείο και παρέλαβε και μετέφερε την τραυματισμένη κοπέλα στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, όπου έφτασαν λίγο αργότερα και οι άλλοι τρεις άνδρες, καθώς είχαν και εκείνοι χτυπήσει. Όλοι τους τελικά έφυγαν με ασθενοφόρο για το Νοσοκομείο Λαμίας για επιπλέον εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας τους.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ οι φίλοι του παραμένουν νοσηλευόμενοι χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση συνελήφθησαν οι δύο 18χρονοι ενώ βρισκόντουσαν στο Νοσοκομείο, ωστόσο με προφορική εντολή του ο Εισαγγελέας ζήτησε να μην κρατηθούν.