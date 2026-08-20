Μπαχρέιν: «Κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της Συρίας» οι ισραηλινές επιδρομές

Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές στη συριακή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν τόνισε ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, απειλώντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης αντιδράσεις από την Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής.

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Διεθνή Νέα

Μπαχρέιν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές στη συριακή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της Συρίας.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
  • Το Μπαχρέιν επανέλαβε τη σταθερή θέση του υπέρ της κυριαρχίας της Συρίας, ενώ οι επιδρομές προκάλεσαν αντιδράσεις και από την Τουρκία και άλλες χώρες.

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Την καταδίκη του για τις ισραηλινές επιδρομές στη συριακή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ εξέφρασε το Μπαχρέιν, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνιστούν επίσης παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ προειδοποίησε ότι απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, το Μπαχρέιν επανέλαβε τη σταθερή θέση του υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βορειοδυτική Συρία, προκάλεσαν επίσης αντιδράσεις από την Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής.

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