Champions League: Με το ένα πόδι στη League Phase Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ, δείτε τα highlights

Η Μπόντο Γκλιμτ και η Σέλτικ πραγματοποίησαν σημαντικά βήματα πρόκρισης στη League Phase του Champions League, μετά τις ευρείες νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια των play off. Άλλα παιχνίδια των play off είχαν επίσης διάφορα αποτελέσματα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τους δεύτερους αγώνες που θα διεξαχθούν στις 25 και 26 Αυγούστου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλα βήματα πρόκρισης στη League Phase του Champions League έκαναν Μπόντο Γκλιμτ και Σέλτικ, μετά τις ευρείες νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια των play off.
  • Στη Γλασκώβη, η Σέλτικ νίκησε 3-0 τη ΛΑΣΚ Λιντς, με τον Καμίλο Ντουράν να ξεχωρίζει, καθώς ο Κολομβιανός επιθετικός πέτυχε δύο γκολ.
  • Η Χαποέλ Μπερ Σεβά επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σαμπάχ στο Βουκουρέστι και απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Αζερμπαϊτζάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλα βήματα πρόκρισης στη League Phase του Champions League έκαναν Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ, μετά τις ευρείες νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια των play off.

Η Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε 3-1 στην έδρα της Ναϊμέγκεν, της ομάδας που απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο με τους Φετ (25’) και Χέλμερσεν (44’ πέν.), ενώ ο Αλισαμί στο 50’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Ναϊμέγκεν μείωσε στο 85’ με τον Μπίσοφ, διατηρώντας κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς.

Στη Γλασκώβη, η Σέλτικ νίκησε 3-0 τη ΛΑΣΚ Λιντς, με τον Καμίλο Ντουράν να ξεχωρίζει, καθώς ο Κολομβιανός επιθετικός πέτυχε δύο γκολ.

Στα άλλα παιχνίδια, η Χαποέλ Μπερ Σεβά επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σαμπάχ στο Βουκουρέστι και απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Αζερμπαϊτζάν. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase.

Τέλος, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέλιε έμειναν στο 1-1, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play off:

Λέφσκι Σόφιας – AEK 0-0
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ 2-2
Φενέρμπαχτσε – Λιόν 1-1
Σέλτικ – ΛΑΣΚ Λιντς 3-0
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε 1-1
Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ 2-1
Ναϊμέγκεν – Μπόντο/Γκλιμτ 1-3

Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25 και 26 Αυγούστου.

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