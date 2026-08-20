Champions League: Με το ένα πόδι στη League Phase Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ, δείτε τα highlights

Μεγάλα βήματα πρόκρισης στη League Phase του Champions League έκαναν Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ, μετά τις ευρείες νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια των play off.
Η Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε 3-1 στην έδρα της Ναϊμέγκεν, της ομάδας που απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο με τους Φετ (25’) και Χέλμερσεν (44’ πέν.), ενώ ο Αλισαμί στο 50’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Ναϊμέγκεν μείωσε στο 85’ με τον Μπίσοφ, διατηρώντας κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς.
Στη Γλασκώβη, η Σέλτικ νίκησε 3-0 τη ΛΑΣΚ Λιντς, με τον Καμίλο Ντουράν να ξεχωρίζει, καθώς ο Κολομβιανός επιθετικός πέτυχε δύο γκολ.
Στα άλλα παιχνίδια, η Χαποέλ Μπερ Σεβά επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σαμπάχ στο Βουκουρέστι και απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Αζερμπαϊτζάν. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase.
Τέλος, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέλιε έμειναν στο 1-1, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play off:
Λέφσκι Σόφιας – AEK 0-0
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ 2-2
Φενέρμπαχτσε – Λιόν 1-1
Σέλτικ – ΛΑΣΚ Λιντς 3-0
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε 1-1
Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ 2-1
Ναϊμέγκεν – Μπόντο/Γκλιμτ 1-3
Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25 και 26 Αυγούστου.