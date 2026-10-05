Super League: Πρώτη στη λίστα με τους λιγότερους γηγενείς

Το CIES Football Observatory κατατάσσει τη Super League στην πρώτη θέση μεταξύ των 30 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πρώτης κατηγορίας ως προς τον χαμηλότερο αριθμό γηγενών ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών που βρίσκονται κατά μέσο όρο στις αρχικές ενδεκάδες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Ποδοσφαίρου, οι ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο μόλις 0,39 γηγενείς παίκτες κάτω των 23 ετών ανά ενδεκάδα.
Αμέσως μετά την Ελλάδα βρίσκεται η τουρκική Super Lig, με αντίστοιχο μέσο όρο 0,40. Στην πρώτη δεκάδα της σχετικής κατάταξης περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Η Premier League βρίσκεται στην τέταρτη θέση, η Serie A στην έβδομη και η La Liga στη δέκατη, ενώ το πρωτάθλημα της Κύπρου καταλαμβάνει την πέμπτη θέση.
Τα στοιχεία του CIES αποτυπώνουν τη χαμηλή παρουσία νεαρών γηγενών ποδοσφαιριστών στις αρχικές ενδεκάδες των συλλόγων της Super League, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα.
Least opportunities for young nationals as per nb eligible U2⃣3⃣s in starting 1⃣1⃣s 😬 3⃣0⃣ Europe top divisions
🥇 #SuperLeague1 🇬🇷 0.39 out of 11
🥈 #SüperLig 🇹🇷 0.40
🥉 #Premiership 🏴 0.50
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🏴🇨🇾🇵🇹🇮🇹🇷🇺🇨🇭🇪🇸 https://t.co/iyyPslYF8c
— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 5, 2026