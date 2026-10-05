Θάνατος Μαζωνάκη: Η προποφόλη, το «αντίδοτο» και τα κρίσιμα ερωτήματα – Ο υπνοθεραπευτής «αδειάζει» την προφυλακισμένη γιατρό

Νέα δεδομένα και κρίσιμα ερωτήματα αναδεικνύονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την προσοχή να στρέφεται στη χορήγηση προποφόλης, στον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και στα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από την ανακριτική έρευνα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε η συγκεκριμένη ουσία, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οργανισμό και η αντιμετώπιση του περιστατικού μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, συζητήθηκαν στο ΕΡΤnews, με τη συμμετοχή ειδικών από τον χώρο της Ιατρικής και της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του αναισθησιολόγου του Νοσοκομείου «Αττικόν» Δημήτρη Μανίκης, του πρόεδρου των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργου Μαθιόπουλου και του ποινικολόγου Νίκου Λιμπάντση.

Τι είπε ο αναισθησιολόγος για την προποφόλη

Ο κύριος Μανίκης είπε χαρακτηριστικά: «ας ξεκινήσουμε από αυτό που ο κόσμος ονομάζει μέθη», ανέφερε, εξηγώντας ότι στην αναισθησιολογία χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για τα επίπεδα καταστολής και αναισθησίας. Όπως τόνισε, η χορήγηση προποφόλης απαιτεί κατάλληλο χώρο, εξοπλισμό και προσωπικό που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα πιθανές επιπλοκές.

Όπως εξήγησε, η χορήγηση προποφόλης απαιτεί την παρουσία αναισθησιολόγου και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Δεν μπορεί να χορηγείται εκτός νοσοκομειακού ή κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου.

Ο αναισθησιολόγος υπογράμμισε ότι η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο και να ψάχνει κανείς για αντίδοτο σημαίνει ότι δεν γνωρίζει το φάρμακο. Τόνισε πως ο επαγγελματίας που τη χορηγεί πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την αναπνοή του ασθενούς, εφόσον αυτή κατασταλεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων, όπως ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση, αλλά και η μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα.

«Δεν είναι “έδωσα το φάρμακο, δίνω το αντίδοτο, υποστηρίζω λίγο και δίνω οξυγόνο”. Είναι συντονισμένες ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την εκπαίδευση και την εξειδίκευση που απαιτείται για την ασφαλή διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

«Εάν τολμήσει κανείς να τη δώσει εκτός χώρου, πρέπει να έχει ό,τι θα υπήρχε και μέσα στο νοσοκομείο και στον χώρο που το χορηγεί», ανέφερε, περιγράφοντας την ανάγκη ύπαρξης του κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου επείγοντος περιστατικού.

Μαθιόπουλος: «Οι διασώστες έκαναν σωστά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος απέρριψε τις αιτιάσεις που, όπως είπε, έχουν διατυπωθεί σε βάρος των διασωστών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν το περιστατικό.

Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ενώ ανέφερε ότι έφτασαν στο σημείο με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στην οποία, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν από τους διασώστες, βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κρεβάτι του ιατρείου και, σύμφωνα με την εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες, δεν είχε προηγηθεί, κατά τον ίδιο, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ανακοπής με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε ειδικότερα στη χρήση απινιδωτή, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες διαπίστωσαν την κατάσταση του ασθενούς μέσω του δικού τους εξοπλισμού. Όπως ανέφερε, το περιστατικό συνοδευόταν από μυδρίαση και στα δύο μάτια, ενώ οι διασώστες τοποθέτησαν λαρυγγική μάσκα προκειμένου να εξασφαλίσουν την παροχή οξυγόνου.

Παράλληλα, ο κ. Μαθιόπουλος τόνισε ότι δεν είναι γνωστό με ακρίβεια για πόσο χρονικό διάστημα είχε προηγηθεί η ανακοπή πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, στοιχείο που, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς.

Ο κ. Μαθιόπουλος αναφέρθηκε και στην επιλογή του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε το περιστατικό, εξηγώντας ότι το ΕΚΑΒ ενημέρωσε το νοσοκομείο που εφημέρευε, ενώ κοντά στο σημείο βρισκόταν και το Νοσοκομείο «Ελπίς».

Όπως εξήγησε, όταν ένα εφημερεύον νοσοκομείο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, το ΕΚΑΒ μπορεί να επιλέξει το πλησιέστερο διαθέσιμο νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί ο χρόνος μέχρι την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, το «Ελπίς» βρισκόταν πολύ κοντά και διέθετε ιατρική ομάδα που μπορούσε να επιχειρήσει άμεσα.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στις πληροφορίες ότι οι διασώστες δεν επέτρεψαν σε γιατρό να συνοδεύσει το περιστατικό, ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι οι γιατροί μπορούν να συνοδεύουν ασθενείς στις μονάδες του ΕΚΑΒ και ότι, εφόσον υπάρχει γιατρός στο σημείο, οι διασώστες επιζητούν τη συνδρομή του.

Την άποψη αυτή ενίσχυσε και ο Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος, έχοντας εργαστεί στο ΕΚΑΒ και έχοντας ασχοληθεί με την εκπαίδευση των διασωστών, χαρακτήρισε την εκπαίδευσή τους υψηλού επιπέδου. Όπως σημείωσε, όταν υπάρχει γιατρός στον χώρο, οι διασώστες επιδιώκουν τη συνοδεία και τη συνεργασία του.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος έθεσε επίσης το ζήτημα ελέγχου του εξοπλισμού που υπάρχει στα ιατρεία, ιδίως στα ιδιωτικά, υποστηρίζοντας ότι στους ελέγχους θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ύπαρξη και η λειτουργικότητα όλων των απαραίτητων μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, και ιδιαίτερα μιας ανακοπής.

«Είναι δυνατόν να μην υπήρχαν μπαταρίες; Να μπαίνουμε στο διαδίκτυο και να βλέπουμε πώς λειτουργεί ένας απινιδωτής;», διερωτήθηκε, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της ετοιμότητας και της επάρκειας του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους όπου παρέχεται ιατρική φροντίδα.

Λιμπάντσης: «Χρειάζεται προσοχή και ψυχραιμία»

Στην ανάγκη να μην εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα στάθηκε ο ποινικολόγος Νίκος Λιμπάντσης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης και εκκρεμούν στοιχεία και ανακριτικές ενέργειες.

«Αυτή τη στιγμή χρειάζεται προσοχή και ψυχραιμία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ανάκριση διέπεται από μυστικότητα, την ώρα που αποσπάσματα καταθέσεων και πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο κ. Λιμπάντσης έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα σε μια πληροφορία που δημοσιοποιείται και σε ένα στοιχείο που έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικογραφίας. Όπως τόνισε, η αποσπασματική εικόνα που δημιουργείται από δημοσιοποιημένες πληροφορίες δεν αρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις συνθήκες της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση φαρμάκων και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο, ο ποινικολόγος σημείωσε ότι πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη, ποιος προέβη σε κάθε πράξη, με ποια ιδιότητα, υπό ποιες συνθήκες και με ποιον εξοπλισμό, αλλά και εάν κάποια συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη συνδέεται αιτιωδώς με το αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έννοια του lege artis, δηλαδή στο εάν τηρήθηκαν οι αναγνωρισμένοι κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Όπως υπογράμμισε, ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να κριθεί μέσα από μια τηλεοπτική συζήτηση, αλλά απαιτεί εξέταση των ιατρικών δεδομένων και επιστημονική τεκμηρίωση από τους αρμόδιους ειδικούς.

Η αλλαγή νομικής εκπροσώπησης

Ο κ. Λιμπάντσης σχολίασε επίσης την αλλαγή νομικής εκπροσώπησης της γιατρού, σημειώνοντας ότι, από μόνη της, η αλλαγή δικηγόρου δεν αποτελεί ένδειξη που επιβαρύνει τη θέση της.

Όπως εξήγησε, η δικογραφία δεν βρίσκεται ακόμη σε τέτοιο στάδιο ωριμότητας ώστε μια αλλαγή στη νομική εκπροσώπηση να μπορεί να ερμηνευθεί με ασφάλεια ως ένδειξη για την πορεία της υπόθεσης.

Ο υπνοθεραπευτής «αδειάζει» την κατηγορούμενη γιατρό – «Την ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα»

Στο μεταξύ νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση 62χρονου υπνοθεραπευτή στον ανακριτή, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η γιατρός φέρεται να του είπε ότι δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο, επειδή είχε πελάτισσα, ενώ ο ίδιος περιέγραψε τη στάση της ως ψύχραιμη και χωρίς να αντιληφθεί, όπως υποστήριξε, τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως ανέφερε ο υπνοθεραπευτής, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα έστειλε μήνυμα στη γιατρό, ρωτώντας: «Εντάξει ο Γιώργος;». Καθώς δεν έλαβε απάντηση, την κάλεσε τηλεφωνικά.

«Μου είπε η κυρία ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα», φέρεται να κατέθεσε. Όπως πρόσθεσε, η γιατρός ήταν ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και δεν του έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή.

Η φωτογραφία του Μαζωνάκη στο ιατρείο

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως είπε, του έστειλε η γιατρός την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προβληματίστηκε από το γεγονός πως στη φωτογραφία ο ασθενής εμφανιζόταν με τα μάτια κλειστά και το πόδι του πεσμένο, χωρίς, όπως εκτίμησε, να προκύπτει ότι είχε συναινέσει στη λήψη και αποστολή της φωτογραφίας.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί. Από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», φέρεται να είπε.

«Ο Μαζωνάκης είναι κυκλοθυμικός»

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε ακόμη στις συζητήσεις που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως κατέθεσε, η γιατρός τού είχε χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή «κυκλοθυμικό».

Ο ίδιος, πάντως, περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα από τη δική του επαφή με τον καλλιτέχνη, τον οποίο γνώριζε από παλαιότερα.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι», φέρεται να κατέθεσε.

Όπως ανέφερε, η συνάντησή τους τού έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου που ήταν σωματικά υγιής, αλλά ψυχολογικά ιδιαίτερα επιβαρυμένος.

Ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με την κατάθεση, έκανε υδροθεραπεία στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021.

Η συνεργασία με τη γιατρό

Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ακόμη ότι συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό, πραγματοποιώντας συνεδρίες υπνοθεραπείας στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι.

Μάλιστα, όπως είπε, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, ο ίδιος βρισκόταν στο δεύτερο ιατρείο και έβλεπε πελάτη.

Τέλος, ο υπνοθεραπευτής αρνήθηκε ότι ζήτησε προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη.